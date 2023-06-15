После планового ремонта запустили энергоблок одной из АЭС Украины: работы завершили досрочно

В среду, 14 июня, в Украине после ремонта был запущен энергоблок одной из атомных электростанций. Его мощность составляет 1000 МВт, а работы на объекте удалось завершить на 20 дней раньше, чем это было запланировано.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Facebook. Сейчас самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергетических объектах страны продолжается.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что досрочный выход одного из энергоблоков из ремонта очень важен в условиях, которые сложились в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Этот теракт оказал непосредственное влияние на работу украинской энергосистемы.

"К сожалению, из-за террористических действий оккупантов гидрогенерация сегодня не работает на ту мощность, которую прогнозировали. Поэтому поддержка со стороны других генераций очень важна для стабильной работы системы", – объяснил глава Минэнерго.

Он добавил, что сейчас эта дополнительная мощность очень важна для балансировки и поддержки нашей энергосистемы. Поэтому энергетики пытаются максимально сокращать сроки ремонта энергообъектов там, где это возможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала распоряжение "Энергоатому" вывести в "холодную остановку" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Ограничение эксплуатации будет действовать до устранения выявленных нарушений.

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