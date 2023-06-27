Предупредили о рисках срыва отопительного сезона: громады обратились к Кабмину

В Кабинет министров Украины обратились 36 громад, в которых суммарно проживает около 5 млн человек. Муниципалитеты заявили о проблемах с компенсацией разницы в тарифах и предупредили: это может привести к срыву отопительного сезона на местах.

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Об этом сообщает Ассоциация городов Украины. Отмечается, что к правительству обращаются городские и поселковые советы, их исполнительные комитеты, а также военные администрации.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии РФ, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.д., – все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 его прохождение в целом", – заявили в ассоциации.

Там подчеркивают, что проблемы могут возникнуть как минимум в 13 регионах Украины. Это Черкасская, Полтавская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская, Львовская, Житомирская, Харьковская, Волынская, Одесская, Хмельницкая, Киевская и Ривненская области. Кроме того, к Кабмину обратился ряд облцентров: Чернигов, Львов, Житомир, Тернополь, Запорожье, Сумы, Хмельницкий, Луцк.

В целом на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо не менее 36 млрд грн, подсчитали в ассоциации. Эти средства нужно будет выделить "Нафтогазу Украины", как это делается каждый год.

В итоге средства пойдут на оплату газа, который используют поставщики тепла и горячей воды. Бюджетные деньги приходится тратить, так как тарифы населения не позволяют теплопроизводителям полностью оплачивать газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, подготовку к отопительному сезону в Украине начали еще в апреле. Тогда начали закачивать газ в подземные хранилища, чтобы топлива хватило на зиму 2023/2024.

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