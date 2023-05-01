Программу обмена старых лампочек на LED сократили: что нужно знать о новых правилах

Украинцам продолжают раздавать бесплатные LED-лампы в обмен на старые лампы накаливания, но программу значительно сократили. С сегодняшнего дня, 1 мая, получить лампочки по предзаказу можно только в 23 отделениях "Укрпочты".

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Таким образом, выдача экономных ламп в селах и других небольших населенных пунктах завершилась, обмен доступен лишь в городах-миллионниках и областных центрах. Точный список отделений можно узнать при подаче заявки на обмен через приложение Дія, сообщила пресс-служба "Укрпочты".

До 5 мая выдавать лампы еще будут без предварительного заказа через Дію во всех отделениях "Укрпочты", однако только при наличии остатков лампочек в этих отделениях. С 5 мая просто прийти за "ледками" без заявки в Дії будет нельзя.

"Причиной оптимизации процесса стало уменьшение спроса на обмен после пикового периода в феврале-марте. За три месяца после начала старта программы украинцы обменяли около 18,2 млн ламп", – объяснили в "Укрпочте".

Больше всего лампочек (2,5 млн) обменяли в Киевской области. На втором месте – Днепропетровская (2 млн). Все еще доступны для обмена 17 млн ламп, а еще 5 млн штук будут доставлены в страну в скором времени.

Обмен ламп накаливания на LED – как подать заявку в Дії

Авторизоваться в приложении Дія, зайти в меню "Услуги" и выбрать пункт "Обмен ламп".

Ввести номер телефона и выбрать доступное отделение "Укрпочты", в котором будет происходить обмен.

Дождаться уведомления от Дії: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты будет пять дней.

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