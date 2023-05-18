РФ ударила по энергетике: украинцы частично остались без света, отключилась межгосударственная линия электропередачи

Во время массированной атаки в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли удари по объектам энергетической инфраструктуры, есть попадания. Без света остались 20 населенных пунктов, в частности в Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях. Также отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, производится ремонт.

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Кроме того, есть проблемы с электроснабжениям наблюдаются в прифронтовых Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Об этом сообщили в Минэнерго.

Все отключения – аварийные. Графики плановых отключений не вводились и не планируются, в целом энергетике Украины хватает генерации на покрытие потребностей потребителей.

В Хмельницкой области из-за обстрелов оккупантов отключились линии электропередачи. Было обесточено три населенных пункта, без света осталось 1,7 тыс. потребителей.

В Донецкой области также были отключены несколько линий. Без света осталось более 20 тысяч абонентов. Также была обесточена шахта, где в это время находились несколько человек.

В Херсонской области без света были сразу 15 населенных пунктов, это почти 12 тысяч потребителей. Для этих потребителей энергоснабжение уже восстановлено.

"Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где это позволяет безопасность. Всего за сутки электроснабжения вернули более 32 тысяч потребителей", – отметили в ведомстве.

Параллельно продолжаются плановые ремонты в рамках самой масштабной за годы независимости восстановительной кампании. Это поможет стране подготовиться к новому отопительному сезону.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России ночью четверга, 18 мая, атаковали ракетами украинские города. В Киеве, на Винниччине, Полтавщине, Житомирщине и Кировоградщине сработала противовоздушная оборона. А в Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты, на юге – с жертвами.

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