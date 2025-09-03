Россия обстреляла критическую инфраструктуру Украины: в одной из областей отключили электроэнергию

В результате российского обстрела в ночь на 3 сентября часть Черниговщины осталась без света. Это произошло после того, как враг попал в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус. Он отметил, что десятки тысяч жителей региона остались без света из-за обстрелов.

"Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры. Без электричества более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе. Для восстановления задействованы все необходимые службы", – подчеркнул чиновник.

В частности частично без воды и света остается и Нежин. Об этом сообщили в Нежинской городской тергромаде.

А в Борзне в этом же районе в результате атаки возникло возгорание жилого дома, а взрывной волной было повреждено 7 жилых домов и 2 автомобиля. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным делам, пожар ликвидирован. Обошлось без жертв и пострадавших.

Впрочем, по данным Министерства энергетики, в целом ситуация в энергосистеме Украины остается сбалансированной, а плановые ограничения для потребителей 3 сентября не предусматриваются.

"Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", – отметили в госучреждении.

Из-за обстрелов задерживаются поезда

В результате ночной атаки также была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержится ряд поездов. Кроме того, в Кировоградской области пострадали четверо работников "Укрзализныци", они находятся в больнице.

Ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов. В частности, с задержкой придут:

№75 Киев – Кривой Рог

№791 Кременчуг – Киев

№85 Запорожье – Львов

№79 Днепр – Львов

№51 Запорожье – Одесса

№119 Днепр – Хелм

№37 Запорожье – Киев

№31 Запорожье – Перемышль

№121 Херсон – Краматорск

№59 Харьков – Одесса

№65/165 Харьков – Черкассы, Умань.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце прошлой недели Нежинский район на Черниговщине также подвергся массированной атаке российских беспилотников-камикадзе. Одно из вражеских попаданий пришлось на объект гражданской критической инфраструктуры, в результате чего Нежин остался без электроснабжения и воды, а более 30 тысяч домохозяйств остались в темноте.

