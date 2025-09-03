Россия обстреляла критическую инфраструктуру Украины: в одной из областей отключили электроэнергию
В результате российского обстрела в ночь на 3 сентября часть Черниговщины осталась без света. Это произошло после того, как враг попал в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус. Он отметил, что десятки тысяч жителей региона остались без света из-за обстрелов.
"Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры. Без электричества более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе. Для восстановления задействованы все необходимые службы", – подчеркнул чиновник.
В частности частично без воды и света остается и Нежин. Об этом сообщили в Нежинской городской тергромаде.
А в Борзне в этом же районе в результате атаки возникло возгорание жилого дома, а взрывной волной было повреждено 7 жилых домов и 2 автомобиля. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным делам, пожар ликвидирован. Обошлось без жертв и пострадавших.
Впрочем, по данным Министерства энергетики, в целом ситуация в энергосистеме Украины остается сбалансированной, а плановые ограничения для потребителей 3 сентября не предусматриваются.
"Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", – отметили в госучреждении.
Из-за обстрелов задерживаются поезда
В результате ночной атаки также была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержится ряд поездов. Кроме того, в Кировоградской области пострадали четверо работников "Укрзализныци", они находятся в больнице.
Ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов. В частности, с задержкой придут:
- №75 Киев – Кривой Рог
- №791 Кременчуг – Киев
- №85 Запорожье – Львов
- №79 Днепр – Львов
- №51 Запорожье – Одесса
- №119 Днепр – Хелм
- №37 Запорожье – Киев
- №31 Запорожье – Перемышль
- №121 Херсон – Краматорск
- №59 Харьков – Одесса
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце прошлой недели Нежинский район на Черниговщине также подвергся массированной атаке российских беспилотников-камикадзе. Одно из вражеских попаданий пришлось на объект гражданской критической инфраструктуры, в результате чего Нежин остался без электроснабжения и воды, а более 30 тысяч домохозяйств остались в темноте.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!