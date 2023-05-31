Стало сложнее сводить концы с концами: рост тарифа на свет для украинцев объяснили в "Укрэнерго"

Запланированное на 1 июня повышение цен на электроэнергию все равно оставит тариф для населения на уровне ниже рыночной стоимости тока. Однако рост цены киловатта с 1,44 грн до 2,64 грн поможет немного уменьшит накопившийся дефицит финансирования, который едва позволяет энергетике сводить концы с концами.

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Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он подчеркнул, что решение о повышении тарифа еще официально не опубликовано, а значит не вступило в силу. "Тариф для населения является регулированным, и он точно ниже рыночной цены на электрику, которую платит украинский бизнес", – отметил Кудрицкий.

Он объяснил, что в энергетической системе есть дефицит финансового ресурса. "Это не началось вчера или позавчера, это системная проблема... В условиях полномасштабного вторжения дефицит финансового ресурса усилился из-за того, что мы потеряли часть генерации и часть потребителей", – объяснил глава "Укрэнерго". В частности:

у сетевых компаний, таких как "Укрэнерго" или облэнерго, выручка упала автоматически на 30% из-за того, что сильно сократилось потребление;

генерирующие компании недополучают средства из-за того, что разбито много генерации, а часть генерирующих мощностей находится во временной оккупации.

"Самый яркий пример – ЗАЭС, но это не только она. Еще есть Каховская ГЭС, есть тепловые электростанции в Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Потому потеряно много активов. И, конечно, намного сложнее стало сводить концы с концами", – подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, предполагается, что в Украине с 1 июня тариф на электроэнергию повысится с 1,44 грн за кВт*ч (1,68 при потреблении больше 250 кВт*ч в месяц) до 2,64 грн за кВт*ч. В результате в среднем сумма в месячной платежке увеличится с 237,6 до 435,6 грн. О повышении тарифов сообщили сразу несколько СМИ. По их данным, правительство уже приняло решение на внеочередном заседании.

Решение о повышении тарифов на электроэнергию должны были принять сразу после окончания отопительного сезона. Однако постановление перенесли на несколько месяцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине также могут пересчитать тариф на воду. Пересмотр цен запланирован на июль.

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