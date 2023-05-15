Тариф на электроэнергию неизбежно пересчитают: как может вырасти цена каждого киловатта

В Украине планируют повысить тарифы на электроэнергию для населения. Платежки могут вырасти уже в июне. И хотя ни дата, ни размер повышения еще точно не определены, тариф поднимется в любом случае.

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Сейчас обсуждается несколько вариантов роста. OBOZREVATEL собрал оценки, которые уже озвучивали эксперты и представители власти. Собеседник в Кабмине заверил: повышения цен до 4-6 грн за кВт*ч не будет.

Сейчас при потреблении до 250 кВт*ч украинцы платят за ток 1,44 грн/кВт*ч. Как отмечали несколько экспертов по ЖКХ, в частности Олег Попенко, стоимость тока в ближайшее время вырастет примерно на 30-40%. По Попенко, стоимость электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн/кВт*ч.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), озвучил другой сценарий. По его словам, цена одного киловатта может подняться до 2,88 грн. В таком случае платежки за "свет" у среднестатистической семьи вырастут на 200−300 грн.

Открытым остается вопрос дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления. Согласно сообщениям СМИ, один из вариантов предусматривает повышение тарифа до рыночной цены в 6 грн при потреблении более 1000 кВт*ч в месяц. Это очень высокий показатель – большинство семей в Украине тратит в месяц менее 250 кВт*ч.

В то же время обсуждается и возможность сохранить действующую цену на ток для тех, кто потребляет небольшое количество электроэнергии. Например, еще несколько лет назад была установлена граница в 150 кВт*час.

"Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за кВт*ч не покрывают расходов даже на доставку электроэнергии конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – резюмировал собеседник OBOZREVATEL в правительстве.

При этом стоит понимать: украинцы, которые получали субсидии, продолжат получать помощь. Более того, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому платить больше за коммуналку не придется.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых влияет на тариф (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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