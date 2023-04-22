Тариф на электроэнергию в Украине резко повысят: глава НКРЭКУ озвучил базовый вариант

В Украине рассматривается возможность увеличения тарифов на электроэнергию до 2,4-2,8 грн за кВт*час. Но при этом сохранят льготу цену в 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в месяц.

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Об этом заявил глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Константин Ущаповский, передает "Радио Свобода". Так, один из базовых вариантов, по его словам, – установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, что действует для месячного потребления до 250 кВт-час.

"Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения", - сказал Ущаповский, добавив, что речь не идет о повышении тарифов для населения до рыночного уровня, который сейчас составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.

По действующим нормам действие тарифов для населения на уровне 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (в случае потребления от 250 кВт-ч в месяц) заканчивается с 1 мая.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц. С действующим тарифом это 237,6 грн в месяц. А после возможного удорожания ежемесячная платежка за электроэнергию увеличится до 379,5-412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому больше платить за коммуналку не придется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине также возможно повышение тарифов на газ. Решение могут принять в ближайшее время. Со временем стоимость коммунальных услуг должна составить рыночный уровень.

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