Зазвичай будь-яка влада використовує для піару новини приємні, але, виявляється, можна прославляти себе й на новинах поганих. Раніше така тактика була притаманна політсилам, які були в опозиції, а зараз її взяла на озброєння особисте діюча влада.

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Рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду було названо "ганебним", "непрофесійним" та неузгодженим з Урядом. Щодо останнього відразу зауважу, що Національний регулятор є незалежним органом непідпорядкованим нікому – ні Верховній Раді, ні Президенту, ні, тим паче, Кабміну. За великим рахунком він має захищати інтереси споживачів, але це – лише рожеві мрії ЖКГ-аналітиків, які давно розсіялися як дорожня курява в степу.

Щодо "непрофесійного", то тут теж, при всій повазі, також не можна погодитися – Нацрегулятор діє у повній відповідності з методикою обрахування тарифів, яку йому затвердив той же Кабмін. Це означає що усі валові витрати водоканалів (себто усі їх забаганки) включаються в тариф. Пам’ятаю як на одному з засідань років 10 тому директор одного з водоканалів жалівся – люди стали масово встановлювати лічильники, тому споживання впало. (Це означає, що до цього водоканал брутально знімав гроші за воду, які мешканці насправді не споживали!) А далі директор каже – прошу наші недоотримані прибутки закласти в новий тариф і Регулятор… заклав! Приїхали. Люди економили-економили, витрачали кошти на лічильники та установку, а їм тупо підвищили тариф та "з’їли" всі їхні зусилля.

Тому, якщо про професіоналізм, то треба починати з кардинально іншого підходу до встановлення тарифу, наприклад, визначення адміністративно нормованих витрат на одиницю товару, а саме – встановлення тарифу на рівні собівартості, що спонукатиме водоканали до боротьби за зниження цієї собівартості, тоді різниця має стати їхнім прибутком.

Слід також взяти під суворий контроль облік результатів діяльності водоканалів, бо їх заяви про зниження споживання води, а подекуди навіть зростання, виглядають кумедними дитячими хитрощами. Чому? За даними Агентства ООН у справах біженців в Європі зараз перебуває близько 8,5 млн українців, з них близько 5 млн – в статусі біженців, якщо додати сюди ВПО, які покинули рідне господарство, то стає очевидним, що споживання води має скоротитися на 20%-25% у порівнянні з довоєнним. Зрозуміло, що під час війни життя водоканалів теж не цукор – вартість електрики зросла, кадри пішли на війну, все подорожчало, тому зростання тарифу – необхідність, питання може стояти лише щодо його розмірів.

Звісно, ОП може все, наприклад, напустити СБУ та ГПУ на опозиційного адвоката, замість на воєнкома-міліонера та інших скандальних особистостей, (яких й не перерахувати сьогодні), арештувати кілька ключових директорів департаментів в команді "неслухняного" мера, або обізвати цілком законний, виданий в межах компетенції акт державного органу "ганебним".

Невже на цьому можна здобути електоральні бали? Невже можна вважати людей ідіотами, які все "схавають"? Невже українці не розуміють, що розплачуватися за власну політичну довірливість та банальний популізм нинішньої влади, прийдеться їм самім?...