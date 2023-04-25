Тарифы на электроэнергию могут повысить с мая: сколько может стоить каждый кВт*час

В Украине уже в мае стоимость электроэнергии могут значительно повысить. Согласно разным сценариям, тариф могут увеличить от 2,3 до 2,8 грн за кВт*час. При этом также рассматривается вариант как отмены льготного тарифа при небольшое потреблении тока, так и его сохранения.

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Что говорят чиновники

Решение о пересмотре тарифа принимает Кабмин. Официально министр энергетики Герман Галущенко всего лишь подтвердил, что рассматривают возможность повысить цены и это нужно для восстановления энергосистемы. В то же время глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Константин Ущаповский озвучил один из вариантов.

По его словам, рассматривают повышение тарифов на электроэнергию до 2,4-2,8 грн за кВт*час. Но при этом сохранят льготу цену в 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в месяц., передает "Радио Свобода". Так, один из базовых вариантов, по его словам, – установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, что действует для месячного потребления до 250 кВт-час.

"Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения", - сказал Ущаповский, добавив, что речь не идет о повышении тарифов для населения до рыночного уровня, который сейчас составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.

По действующим нормам действие тарифов для населения на уровне 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (в случае потребления от 250 кВт-ч в месяц) заканчивается с 1 мая.

Что говорят эксперты и СМИ

В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже с мая. При этом тарифы могут вырасти ориентировочно на 30-40%. Сейчас при потреблении до 250 кВт*час за каждый нужно платить 1,44 грн, а при потреблении более 250 кВт*час – 1,68 грн за каждый. А после подорожания цена может составить 2,3-2,5 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL."Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за кВт*ч не покрывают расходы, даже не покрывают расходы на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – объясняет собеседник в правительстве.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц. С действующим тарифом это 237,6 грн в месяц. А после возможного удорожания ежемесячная платежка за электроэнергию увеличится до 379,5-412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому больше платить за коммуналку не придется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине также возможно повышение тарифов на газ. Решение могут принять в ближайшее время. Со временем стоимость коммунальных услуг должна составить рыночный уровень.

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