Тарифы на электроэнергию украинцам повысят: сколько будет стоить кВт*час и к чему готовиться

В Украине уже в мае могут повысить тарифы на электроэнергию. В это время истекает срок действия постановления, регулирующий стоимость тока для населения. В Минэнерго уже подтвердили, что рассматривают возможность пересмотра тарифов. О том, как и почему может подорожать ток, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Сколько будет стоить электроэнергия в Украине: возможны сценарии

"Решение нет", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Кабмине . При этом сотрудник правительства отметил, что повышения цен в разы (до 4-6 грн за каждый кВт*час) не будет. Ни приближенные к правительству эксперты, ни чиновники не комментируют новые тарифы на электроэнергию.

Планы повышения тарифов косвенно подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Он также отметил, что пока не может назвать возможный тариф после пересмотра, однако добавил, что это позволит найти средства для восстановления энергосистемы.

"Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за кВт*час не покрывают расходы, даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – объясняет собеседник правительства.

Несколько экспертов по ЖКХ, в частности Олег Попенко, заявили о планах повысить стоимость тока примерно на 30-40%. По его словам, стоимость электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн за кВт*час. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили и некоторые СМИ. Сейчас при потреблении до 250 кВт*час украинцы платят за ток 1,44 грн за каждый кВт*час.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*час тока в местах. С действующим тарифом это 237,6 грн. в месяц. А после возможного удорожания ежемесячная платежка за электроэнергию увеличится до 379,5-412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому больше платить за коммуналку не придется.

Есть еще один важный вопрос: сохранение двух тарифов на ток в зависимости от объемов потребления. Логика следующая: если семья тратит много тока, вероятно она имеет большое жилище и много бытовых приборов. Мол, богатые должны платить больше. Однако зависимость между объемами потребления электроэнергией и состоянием не всегда столь очевидна. Например, семьи, которые зимой используют электрический теплый пол, электрические обогреватели, могут выходить за лимит "бюджетного" потребления, при этом они не обязательно имеют большее состояние.

Возможно ли обойтись без повышения тарифов

И до попытки РФ уничтожить украинскую энергосистему тариф на электроэнергию не покрывал себестоимость генерации и поставки тока. Теперь же, по данным Укрэнерго, только на восстановление и защиту высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году потребуется около 1 млрд долларов.

Только за счет повышения тарифов получить средства на полное обновление сети невозможно. Однако и без этого источника поступление средств тоже не обойтись. Как рассказали OBOZREVATEL в Кабмине, для восстановления энергосистемы нужно около 2 лет, а на строительство новой системы придется потратить около 5 лет.

Однако отчасти восстановление также происходит и за счет международных партнеров. На это направляют средства не только ЕС. Поднятие тарифов – в первую очередь политическое решение. Если бы стоимость тока повысили до экономически аргументированной суммы, сейчас каждый кВт*час стоил бы около 6-7 грн. В первые недели после начала полномасштабной войны был принят мораторий на повышение тарифов на коммуналку. Но атака на энергосистему и продолжительность войны это решение, вероятно, изменит.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, объясняет: "Никто же не будет восстанавливать то, что было. То есть друг к другу с тем, что у нас было раньше. Это будет другая энергосистема, иначе сконфигурированная, гораздо больше углеродно нейтральная, более экологичная".

Повышение тарифов в любом случае миновать не получится. Есть только два вопроса: когда та насколько подорожает ток. Главная же задача: собранные средства тратить, в том числе на защиту и восстановление энергосистемы.