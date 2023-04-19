Тарифы на электроэнергию в Украине повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен
В Украине повышение тарифов на электроэнергию позволит возобновить поврежденную Россией энергосистему. При этом точный размер тарифов, который установят украинцам, еще не определили.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина". Фактически он подтвердил планы пересмотреть стоимость тока. Но уточнить, какие именно тарифы обсуждаются, он не смог.
"Вопрос еще обсуждается", – сказал Галущенко. Он также со ссылкой на СМИ озвучил тарифы в 6 и 8 грн за кВт*час, однако пояснил, что решение еще не принято. По словам министра повышение тарифов позволит пройти подготовку к осенне-зимнему периоду. Это означает, что поднять цену должны уже в ближайшее время.
"Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения", – добавил министр. Атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры привели к масштабным разрушениям, для восстановления нужны миллиарды гривен.
Отметим, ранее собеседники в правительстве сообщили о планах повысить тариф на электроэнергию примерно до 2,43 грн за кВт*час. При этом на данный момент за каждый кВт*час при условии потребления до 250 кВт*час в месяц украинцы платят 1,44 грн. Если же использовать больше 250 кВт*час в месяц, за каждый кВт*час придется платить уже 1,68 грн.
Добавим, в своих планах правительство также рассматривает возможность сохранить два разных тарифа на ток. Однако при этом "границу" перехода от более низкого до более высокого тарифа могут повысить с 250 до около 1000 кВт*час.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы все еще могут платить за газ по разным тарифам. Большинство семей пользуются услугами "Нафтогаза", однако в некоторых случаях сохранились частные поставщики.
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