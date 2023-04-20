Тарифы на газ могут поднять украинцам с мая: как и почему

В Украине с мая могут повысить тарифы на газ. На время военного положения и шесть месяцев после него запрещено поднимать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Теперь велика вероятность, что ситуация вскоре изменится.

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По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, правительство и "Нафтогаз" рассматривают вопросы повышения тарифов на газ с мая. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Один из вариантов – поднять его до 11-12 гривен за кубометр. Следующим этапом возможно повышение до 16 гривен за кубометр. Это может стать следствием пересмотра тарифов на электроэнергию и услуги водоканалов. Сейчас "Нефтегаз" продает газ бытовым потребителям по 7,96 гривны за кубометр.

Если тариф увеличится, то не только для населения, но и предприятий теплокоммунэнерго. Следовательно, уже в следующем сезоне вырастет стоимость тепла.

Почему тарифы на газ разные

Еще до начала полномасштабной войны в Украине заработал открытый рынок газа – когда потребитель может сам выбирать себе поставщика. В зависимости от того, у кого и на каких условиях покупается газ, частные компании могут предлагать разные цены.

Однако с мая 2022 года абсолютное большинство клиентов перевели к "Нафтогазу". Оказалось, это единственная компания, которая может без проблем обеспечить потребление большому количеству украинцев. При этом клиенты все еще имеют право сменить поставщика газа в любой момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в Украине до 1 мая продлили льготную цену на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так, Naftogaz Trading Gas для поставщиков тепла будет поставлять газ по цене 7,42 грн за куб, для бюджетных учреждений – 16,39 грн за куб.

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