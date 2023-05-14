Тарифы на свет в Украине пересчитают: стало известно, как вырастут платежки

Уже в июне украинцам могут повысить тарифы на электроэнергию. Окончательные суммы еще не утверждены, однако цена одного киловатта может подняться до 2,88 грн (сейчас 1,44 грн при потреблении до 250 КВт*ч/мес.). В таком случае платежки за "свет" у среднестатистической семьи вырастут на 200−300 грн.

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Такие подсчеты озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа") в эфире национального телемарафона. По его словам, именно такой вариант повышения предлагает профильная нацкомиссия (НКРЭКУ).

Он добавил, что повышение тарифа до 2,88 грн частично покроет дефицит "Энергоатома" и "Укрэнерго". Эти компании остро нуждаются в средствах для восстановления поврежденных российскими атаками объектов энергетики.

При этом украинцам, которые получали субсидии, продолжат выплачивать помощь, заверил депутат. Более того, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому платить больше за коммуналку не придется.

По данным Нагорняка, тариф будет несколько выше по сравнению с подсчетами других специалистов. Так, несколько экспертов по ЖКХ, в частности Олег Попенко, сообщили о планах повысить стоимость тока примерно на 30-40%. По его словам, стоимость электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн/кВт*ч. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили и некоторые СМИ

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых влияет на тариф (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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