Тарифы вырастут: в Украине назвали "настоящую" цену на электроэнергию

Фиксированный тариф на электроэнергию для населения – 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч – почти вчетверо ниже экономически обоснованного. Рыночная цена тока в Украине уже сейчас составляет более 6 грн.

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Как сообщают источники OBOZREVATEL в Кабмине, повышать тариф до рыночного уровня пока не планируют. Однако глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский объяснил, из чего состоит "настоящая" цена на свет:

3,24 грн/кВт*ч – средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на "сутки вперед" (по состоянию на март-2023);

0,43 грн/кВт*ч – тариф на услуги по передаче с 1 апреля;

1,32 грн/кВт*ч – средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;

0,115 грн/кВт*ч – средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг;

20% НДС.

Таким образом без НДС в сумме выходит 5,1 грн/кВт*ч. А с налогообложением цена поднимается до 6,12 грн/кВт*ч.

Поэтому, по словам Ущаповского, тарифы на электроэнергию нужно пересматривать не только для того, чтобы получить дополнительное финансирование для ремонта энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов. Важным остается и банальное покрытие затрат на производство и транспортировку.

Насколько повысят тариф на электроэнергию

Рост тарифа может произойти уже в июне. Однако радикальное повышение до рыночного уровня не планируется. Окончательная сумма пока не определена, рассматривается несколько вариантов.

Как отмечали несколько экспертов по ЖКХ, в частности Олег Попенко, стоимость тока, вероятно, вырастет примерно на 30-40%. По словам Попенко, стоимость электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн/кВт*ч.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), озвучил другой сценарий. По его словам, цена одного киловатта может подняться до 2,88 грн. В таком случае платежки за свет у среднестатистической семьи вырастут на 200−300 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых влияет на тариф (цена электроэнергии для бизнеса, реагентов и т. д.).

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