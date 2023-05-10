Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине выросла стоимость услуг ЖКХ: с апреля-2022 по апрель-2023 общее подорожание составило 4%. Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, на втором месте по подорожанию – уборка мусора. Она выросла в стоимости на 17%. Далее идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь об:

электроэнергии;

горячей воде и отоплении.

Более того, природный газ вообще подешевел. Снижение расценок составило 0,4%.

Как изменились тарифы за месяц

А вот с марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине осталась неизменной. Однако на некоторые отдельные услуги расценки, все же, "переписали":

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%;

водоснабжение подешевело на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Тариф на электроэнергию могут резко повысить

В то же время повысить тарифы на электроэнергию в Украине могут уже в июне. В это время истекает срок действия постановления, регулирующего стоимость тока для населения. Кроме того, в Минэнерго уже подтвердили, что рассматривают возможность пересмотра тарифов.

"Решения нет", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Кабмине. При этом сотрудник правительства отметил, что повышения цен в разы (до 4-6 грн за киловатт-час) не будет. Ни близкие к правительству эксперты, ни чиновники не комментируют новые тарифы на электроэнергию.

Планы повышения тарифов косвенно подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Он также отметил, что пока не может назвать возможный тариф после пересмотра, однако добавил, что это позволит найти средства для восстановления энергосистемы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых составляет тариф (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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