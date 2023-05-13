Украинцам через несколько недель пересчитают тарифы на электроэнергию: к чему готовиться

В Украине тарифы на электроэнергию актуальны до конца мая. Дальше есть несколько вариантов: либо правительство снова перенесет решение еще на один месяц и цена не изменится до июля, либо же уже с 1 июня цены на ток повысят.

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Собеседники OBOZREVATEL в правительстве, которые ранее озвучивали несколько вариантов повышения цен, решения комментировать отказались. "Сейчас обсуждаются варианты, вскоре может быть озвучено решение. Но пока нет окончательного решения, а все возможные варианты уже звучали в СМИ. Единственное, что можно сказать, градацию могут изменить, но она останется", – рассказывают в Кабмине.

Какая может быть градация цен? Сейчас в Украине действуют для населения два тарифа на электроэнергию: при потреблении до 250 кВт*час – 1,44 грн за каждый, при потреблении от 250 кВт*час – 1,68 грн за каждый кВт*час начиная с первого.

В Минэнерго вместе с НКРЭКУ и экспертами Офиса президента разрабатывают варианты новой градации цены. Вероятно, для тех, кто потребляет мало тока, могут оставить льготную цену. При этом помимо действующей градации от 250 кВт*час также могут ввести еще одну градацию – например, от 1000 кВт*час в месяц.

Каким будет тариф на ток? По разным оценкам стоимость электроэнергии должна увеличится примерно на 40% и достичь 2 грн за кВт*час. Если же введут градацию при потреблении от 1000 кВт*час – цена может составить уже около 6 грн за кВт*час (рыночная себестоимость электроэнергии в Украине).

Также есть варианты, что ток может подорожать до 2,2 и даже 2,4 грн за кВт*час. Сейчас обсуждается возможность сохранить действующую цену на ток для тех, кто потребляет небольшое количество электроэнергии. Например, еще несколько лет назад была установлена граница в 150 кВт*час.

В результате пересчета цен для большинства семей подорожание будет незначительным и может составить всего около 100-300 грн на месяц. Действительно больше платить будут только те, кто тратит много тока. Это должно подталкивать украинцев к экономии электроэнергии. Ближайшие несколько лет полностью восстановить энергосистему будет невозможно. А в некоторых случаях придется не восстанавливать старое, а строить новое.

При этом от экономного потребления тока уже летом будет зависеть, возникнет ли необходимость длительных веерных отключений тока. А без повышения тарифов найти деньги на восстановления энергосистемы будет сложно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине установили тариф на газ на целый год. Речь идет о стоимости голубого топлива от "Нафтогаза".

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