Украинцам готовят новый тариф на электроэнергию: в Минэнерго раскрыли детали

Министерство энергетики и Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до сих пор не согласовали окончательный вариант повышения тарифа на электроэнергию. Однако такое решение неизбежно: без этого будет невозможно подготовиться к отопительному сезону.

Видео дня

Об этом заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявил в эфире телемарафона. По его словам, только для подготовки к отопительному сезону нужно 3,4 млрд долларов (на покупку материалов, оборудования, проведение ремонтных работ).

"Начиная с октября и следующие шесть месяцев украинская энергетика получила значительные повреждения", – поясняет Сафаров. Международной помощи недостаточно для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Украинская энергетика временно потеряла 44% атомной генерации, 78% – мощности ТЕС, 75% – ветровой генерации и около 20% – солнечной генерации. "Любые изменения тарифов – вынужденные решения. Кабмин и НКРЭКУ работает над этим вопросом, чтобы понять, как повысить тариф. Но все равно нужно это сделать, иначе энергетики не смогут как следует подготовиться к отопительному сезону", – пояснил замминистра.

Ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что рассматривается возможность увеличения тарифов на электроэнергию до 2,4-2,8 грн за кВт*час. Но при этом сохранят льготу цену в 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в месяц.

Так, один из базовых вариантов, по его словам, – установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, что действует для месячного потребления до 250 кВт-час.

"Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения", - сказал Ущаповский, добавив, что речь не идет о повышении тарифов для населения до рыночного уровня, который сейчас составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.

По действующим нормам действие тарифов для населения на уровне 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (в случае потребления от 250 кВт-ч в месяц) заканчивается с 1 мая.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине также возможно повышение тарифов на газ. Решение могут принять в ближайшее время. Со временем стоимость коммунальных услуг должна составить рыночный уровень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!