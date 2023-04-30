Украинцам готовят повышение тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление

В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. Причина – отсутствие необходимых средств для восстановления энергосистемы и ее подготовке к зиме 2023/24. Впрочем, когда именно произойдет повышение, в министерстве не указали.

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"Такое решение придется принимать – иначе энергетика не сможет ни восстановиться, ни просто как следует подготовиться к следующей зиме, которая, скорее всего, будет намного тяжелее, чем предыдущая. Международные партнеры предоставляют нам достаточно много оборудовния, денег – но этих средств недостаточно. ... Брать же их откуда-то надо", – рассказал в эфире телемарафона замминистра энергетики Фарид Сафаров.

Он отметил: на ситуацию также повлияло значительное падение промышленности – "почти на 37%". Дело в том, отметил замминистра, что ранее бизнес, оплачивавший электричество по более высокому тарифу, "компенсировал и дотировал тариф для населения".

"По большей части это делалось за счет больших государственных энергогенерирующих компаний. Но по подсчетам, они закончат этот год с дефицитом в около 80 млрд грн. ... И даже если собирать всю международную поддержку, средств не хватает", – объяснил Сафаров.

Государство будет помогать оплачивать счета

В то же время, подчеркнул он, правительство и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) понимают, что повышение тарифов может значительно ударить по украинцах. Особенно по уязвимых категориях населения.

"Поэтому им будет предоставляться помощь. Чтобы они могли платить по тарифам", – рассказал замминистра.

Когда повысят тарифы

Вместе с тем, конкретных сроков повышения Сафаров не назвал. По его словам, в настоящее время государство оценивает, каким именно будет новый тариф.

"Здесь есть ключевой орган – НКРЭКУ, – который должен утвердить эти тарифы. Поэтому лучше уточнить у него", – сказал он.

Каким будет тариф с 1 мая

В то же время Кабинет министров не смог договориться об окончательном варианте повышения цен и отсрочил это решение еще на один месяц. В результате стоимость электроэнергии в мае пересматривать не будут.

В правительстве признают, что рассматривают разные варианты повышения стоимости тока, однако единого варианта до сих пор нет. Так, по словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, в настоящее время "рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию". В частности, отметил он, среди них "есть 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт*ч".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возможно повышение тарифов на газ. Решение могут принять в ближайшее время. Со временем стоимость коммунальных услуг должна составить рыночный уровень.

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