Украинцам летом могут отключать электроэнергию: какие графики могут ввести и что будет с тарифами

В Украине летом могут вернуться веерные отключения электроэнергии. Ожидается сезонный пик потребления, при котором дефицит тока практически неизбежен. Либо Украина нарастит импорт тока из ЕС и сможет добиться увеличения генерации, либо же украинцам придется знакомиться с новым графиком.

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Причина такого отключения – повреждения львиной доли энергосистемы в результате российских ракетных атак. При этом для полноценного восстановления энергосистемы избежать повышения тарифов на ток будет сложно. О том, будут ли отключать свет и чего ждать от тарифов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Могут ли украинцам отключать электроэнергию летом?

Пик потребления электроэнергии происходит дважды в год: летом и зимой. И хотя массовые обстрелы украинской энергосистемы Россией прекратились, абсолютное большинство объектов нуждаются в ремонтах, объем генерации сократился. Нет доступа к электроэнергии Запорожской АЭС, повреждена ветряная, солнечная, тепловая генерация.

Мнения о том, придется ли возвращать графики отключения летом, расходятся. К примеру, один из ключевых экспертов рынка, бывший министр энергетики Иван Плачков в комментарии OBOZREVATEL предположил, что отключения возможны при проведении ремонтных работ.

"Это будет связано исключительно с ремонтом, реконструкцией, подготовкой к отопительному сезону. И это, если не будет еще разрушений от каких-либо дополнительных ракетных ударов", – сказал экс-министр. То есть он предположил, что речь идет не о массовом отключении света по графику по всей стране, а точечных отключениях для проведения ремонтов. Но так как ремонтные работы проводить без отключения от сети невозможно, вероятны отключения сроком до трех суток. "Для ведения ремонтных работ в основном свет выключается где-то на 8 часов, максимум – на 12", – пояснил Плачков.

Андрей Герус, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, в эфире телемарафона также отметил, что дефицит возникнет и из-за роста потребления летом. Больше тока тратится на системы кондиционирования, охлаждения и т.д. Но при этом Герус уверен, что риск возвращения массовых и постоянных отключений не велик.

"Солнечный день дольше, больше работает солнечная генерация", – пояснил Герус. Проблемным будет период с семи часов, а также с 22 до 22.30. Это время, когда украинцы находятся дома и потребляют максимальное количество тока. Вероятно, энергетикам придется обращаться к украинцам с просьбой сократить объемы потребления и экономить ток.

В то же время глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также признал, что летом будет сложно избежать дефицита электроэнергии. Однако он также не анонсировал массовые отключения тока. Он назвал еще один вариант решения проблемы – увеличения объемов генерации электроэнергии и наращивания импорта тока из ЕС. Однако здесь также есть ограничения, а импортный ток в несколько раз дороже электроэнергии собственной генерации.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Когда могут повысить стоимость тока? Действующие цены актуальны до конца мая. Дальше есть несколько вариантов: либо правительство снова перенесет решение еще на один месяц и цена не изменится до июля, либо же уже с 1 июня цены на ток повысят.

Собеседники OBOZREVATEL в правительстве, которые ранее озвучивали несколько вариантов повышения цен, решения комментировать отказались. "Сейчас обсуждаются варианты, вскоре может быть озвучено решение. Но пока нет окончательного решения, а все возможные варианты уже звучали в СМИ. Единственное, что можно сказать, градацию могут изменить, но она останется", – рассказывают в Кабмине.

Какая может быть градация цен? Сейчас в Украине действуют для населения два тарифа на электроэнергию: при потреблении до 250 кВт*час – 1,44 грн за каждый, при потреблении от 250 кВт*час – 1,68 грн за каждый кВт*час начиная с первого.

В Минэнерго вместе с НКРЭКУ и экспертами Офиса президента разрабатывают варианты новой градации цены. Вероятно, для тех, кто потребляет мало тока, могут оставить льготную цену. При этом помимо действующей градации от 250 кВт*час также могут ввести еще одну градацию – например, от 1000 кВт*час в месяц.

Каким будет тариф на ток? По разным оценкам стоимость электроэнергии должна увеличится примерно на 40% и достичь 2 грн за кВт*час. Если же введут градацию при потреблении от 1000 кВт*час – цена может составить уже около 6 грн за кВт*час (рыночная себестоимость электроэнергии в Украине).

Также есть варианты, что ток может подорожать до 2,2 и даже 2,4 грн за кВт*час. Сейчас обсуждается возможность сохранить действующую цену на ток для тех, кто потребляет небольшое количество электроэнергии. Например, еще несколько лет назад была установлена граница в 150 кВт*час.

В результате пересчета цен для большинства семей подорожание будет незначительным и может составить всего около 100-300 грн на месяц. Действительно больше платить будут только те, кто тратит много тока. Это должно подталкивать украинцев к экономии электроэнергии. Ближайшие несколько лет полностью восстановить энергосистему будет невозможно. А в некоторых случаях придется не восстанавливать старое, а строить новое.

При этом от экономного потребления тока уже летом будет зависеть, возникнет ли необходимость длительных веерных отключений тока. А без повышения тарифов найти деньги на восстановления энергосистемы будет сложно.