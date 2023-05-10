Украинцам пересчитают тариф на электроэнергию: сколько нужно будет платить за кВт*час

В Украине уже в июне могут повысить тарифы на электроэнергию. В это время истекает срок действия постановления, регулирующего стоимость тока для населения. В Минэнерго уже подтвердили, что рассматривают возможность пересмотра тарифов. О том, как и почему может подорожать ток, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Сколько будет стоить электроэнергия в Украине: возможные сценарии

"Решения нет", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Кабмине. При этом сотрудник правительства отметил, что повышения цен в разы (до 4-6 грн за киловатт-час) не будет. Ни близкие к правительству эксперты, ни чиновники не комментируют новые тарифы на электроэнергию.

Планы повышения тарифов косвенно подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Он также отметил, что пока не может назвать возможный тариф после пересмотра, однако добавил, что это позволит найти средства для восстановления энергосистемы.

"Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за киловатт-час не покрывают расходов, даже не покрывают расходов на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – объясняет собеседник в правительстве.

Несколько экспертов по ЖКХ, в частности Олег Попенко, сообщили о планах повысить стоимость тока примерно на 30-40%. По его словам, стоимость электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн/кВт*ч. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили и некоторые СМИ. Сейчас при потреблении до 250 кВт*ч украинцы платят за ток 1,44 грн/кВт*ч.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц. С действующим тарифом это 237,6 грн в месяц. А после возможного удорожания электроэнергии ежемесячная платежка за электроэнергию покажет до 379,5-412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому платить больше за коммуналку не придется.

Есть еще один важный вопрос: сохранение двух тарифов на ток в зависимости от объемов потребления. Логика следующая: если семья тратит много тока, вероятно, она имеет большое жилище и много бытовых приборов. Мол, богатые должны платить больше. Однако зависимость между объемами потребления электроэнергии и доходами не всегда столь очевидна. Например, семьи, которые зимой используют электрический теплый пол, электрические обогреватели, могут выходить за лимит "бюджетного" потребления, при этом они не обязательно имеют большие доходы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых составляет тариф (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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