Украинцам раздадут бесплатные LED-лампы: начался второй этап программы

В Украине уже раздали около 20 млн энергоэффективных LED-ламп при плане в 40-50 млн. Если все украинцы бесплатно заменят лампы, это позволит экономить 8-10% электроэнергии. Уже сейчас запустили второй этап обмена ламп.

Видео дня

Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Обменять лампы могут не только простые украинцы, но и образовательные, медицинские учреждения. Речь идет о высших и профессиональных учебных заведениях, школах, детсадах. Кроме того, лампы могут получить больницы, клиники и поликлиники, лаборатории.

"С сегодняшнего дня (9 июня. – Ред.) мы начинаем второй этап обмена – возможность бесплатно обменять лампы распространяется на юридических лиц", – сообщил Смелянский.

Чтобы получить бесплатную лампу:

в разделе "услуги" в "Дії" выберете функцию "обмен ламп". После этого лампы можно будет обменять (старые на новые) в отделении "Укрпочты".

По словам Смелянского, после разрушения оккупантами Каховской ГЭС Украина потеряла еще 1% генерации электроэнергии. Поэтому вопрос экономии электричества стал еще актуальнее.

"Мы хотели снизить потребление где-то на 8-10%, обменяв 40-50 миллионов ламп. Сейчас граждане Украины обменяли через "Укрпочту "около 20 миллионов... Так что мы на середине пути", – отметил Смелянский.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно сэкономить на электричестве после замены лампочек. Для максимального эффекта все приборы освещения в доме должны быть с LED-лампами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!