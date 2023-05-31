Украинцам резко повысили тариф на электроэнергию: сколько теперь придется платить в месяц

В Украине с 1 июня тариф на электроэнергию повысили с 1,44 грн за кВт*час (1,68 при потреблении большге 250 кВт*час в месяц) до 2,64 грн за кВт*час. В результате в среднем сумма в месячной платежке увеличится с 237,6 до 435,6 грн.

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О повышении тарифов сообщили сразу несколько СМИ. По их данным, правительство уже приняло решение на внеочередном заседании. Новая цена объясняется необходимости компенсировать подорожание генерации, а также проводить ремонтные работы.

Согласно подсчетам Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в среднем семья потребляет 165 кВт*час электроэнергии в месяц. По действующему в мае тарифу за такой объем тока нужно заплатить 237,6 грн. А уже в июне за этот же объем тока придется отдать уже 435,6 грн.

Несмотря на планы сохранить несколько разных тарифов, зависимо от объемов потребления, в Кабмине ввели единый тариф. Больше всего будут платить те, кто использует большое количество электроэнергии. Например, при потреблении 500 кВт*час в месяц расходы на ток увеличатся с 840 до 1340 грн.

Отметим, еще до начала полномасштабной войны в Украине тариф на электроэнергию для населения не покрывал расходы на генерацию и доставку тока. После начала полномасштабной войны Россия атаковала энергосистему и нанесла убытки на миллиарды гривен. Кроме того, сократилось потребление электроэнергии бизнесом, которые ранее за счет более высокого тарифа компенсировал низкие цены для населения.

Решение о повышении тарифов на электроэнергию должны были принять сразу после окончания отопительного сезона. Однако постановление перенесли на несколько месяцев. Новая цена начнет действовать в июне.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине также могут пересчитать тариф на воду. Перерасчет запланирован на июль.

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