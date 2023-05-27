Украинцам вскоре пересчитают тарифы на воду: сколько будет стоить кубометр

В Украине тарифы на воду повысят с 1 июля. В среднем повышение в рамках двух этапов должно составить около 30% (в июле примерно на 14,1%). В результате семья в среднем будет ежемесячно платить на 30-70 грн больше.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, в Киеве в кубометр воды может подорожать в июле до 40,4 грн. Допустим, семья использует в среднем пять кубов, тогда в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

В Дрогобыче уже сейчас кубометр холодной воды стоит 43,46 грн. А в июле – 57,8 грн. Семья, которая использует пять кубов воды, сейчас платит 217,3 грн, а в июле заплатит на 71,7 грн больше – 289 грн.

Обе суммы несоизмеримы с расходами на горячую воду или отопление. Существенно на экономическое состояние украинцев это не повлияет, однако позволит сохранить работу предприятий. К примеру, в Дрогобыче у местного водоканала с момента последнего перерасчета тарифа расходы на электроэнергию выросли на 61,15% (тарифы на ток для населения заморозили, а вот для предприятий цены выросли), на 26% увеличились расходы на зарплаты. В такой ситуации есть два варианта: сохранить действующий тариф – и тогда "дыру" в бюджете коммунального предприятия должны компенсировать из государственной или городской казны, или же повысить тарифы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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