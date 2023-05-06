Украинцам назвали новый тариф на электроэнергию: сколько может стоить кВт*час

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить до до 2,4 гривен и 2,8 гривен за 1 кВт*час. При этом на данный момент за каждый кВт*час нужно платить 1,44 грн при потреблении до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн – при превышении этого лимита.

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Об этом говорится в материале Укринформ. В то время как цена электричества для коммерческих потребителей, с учетом стоимости ресурса, НДС, тарифов на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 гривен за кВт*ч. И именно это – сто раз уже упомянут экономически обоснованный уровень.

К тому же, по выводам экспертов, Украине уже скоро придется компенсировать нехватку собственного поколения за счет импорта. А это еще выше цифры (биржевая цена на электроэнергию в Восточной Европе превышает 180 евро за МВт, что в пересчете — более 7,2 гривен за кВт*ч) и большие расходы бюджета для компенсации разницы в тарифах.

Если же стоимость электричества для значительной части потребителей в четыре или пять раз выше, должны понимать: за все кто-то должен платить. Формально ущерб от применения пониженных тарифов через механизм возложения государством специальных обязанностей (ПСО) ложится на две государственные компании - "Энергоатом" (85% нагрузки) и "Укргидроэнерго".

Фактически же за это платим все мы через государственный бюджет. Ибо в условиях войны госкомпании уже не могут, как раньше, компенсировать свои потери из-за продажи электроэнергии бизнеса по рыночным ценам. Потребление же в коммерческом сегменте резко снизилось.

Меньше потребляют и бытовые потребители, но это падение не столь существенно. Такой дисбаланс уже привел к возникновению долга более чем в 30 миллиардов гривен, который, вероятно, придется гасить за счет бюджета. И если не повышать тарифы, то к концу года общий долг Укргидроэнерго и Энергоатома составит 48 миллиардов гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых составляет тариф (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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