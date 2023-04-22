Украинцу за долги отключили газ: он через суд добился подключения и компенсации морального ущерба на тысячи гривен

Житель Киевской области через суд добился компенсации за отключения газа в размере 4 тыс. грн (моральный ущерб). Кроме того, суд обязал возобновить газоснабжение.

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Об этом говорится в решении Киево-Святошинского суда Киевской области по делу №369/6588/21. Так, клиента "Киевоблгаза" лишили льгот инвалида войны аргументировав это тем, что он получает субсидию.

"Исходя из того, что согласие о предоставлении услуг по газоснабжению, размер его оплаты между бытовым потребителем и поставщиком услуг достигнуто не было, им было подано заявление в Подольский районный суд Киева (дело №758/14669/17) о незаконном лишении его льготной оплаты газа как инвалида войны и проведение перерасчета "Киевоблгаз Сбыт". Решение по данному делу еще не принято", – говорится в решении суда.

За газ клиент платить перестал, поэтому его отключили от голубого топлива, не дождавшись решения суда. В результате клиент подал еще один иска: на этот раз уже с требованием выплатить моральный ущерб и обязать возобновить газоснабжение. Киево-Святошинский суд занял сторону ответчика.

"Обязать Акционерное общество "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз" возобновить газоснабжение. Взыскать с Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз" моральный ущерб в размере 4000 (четыре тысячи) грн", – говорится в решении суда.

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