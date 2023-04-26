Украинцы могут сэкономить деньги при оплате коммуналки: простые способы

Украинцы могут сэкономить свои средства, оплачивая коммунальные услуги. К примеру, у граждан есть возможность получить скидку от "Нафтогаза" для оплаты газа, если сумма вносится до 15-го числа.

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Как сэкономить на оплате коммуналки и где выгоднее всего платить – расскажет OBOZREVATEL.

Если платить за газ до 15 числа, то начисляется скидка – 1%. Ее можно использовать, рассчитываясь за следующий месяц. К тому же оплата должна быть произведена через следующие платежные системы: IPay, LiqPay, Portmone, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ или monobank.

Украинцы могут оплатить коммуналку через городские коммунальные сервисы. Да, для жителей столицы доступен сайт Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Оплата производится несколько доступных способов: через приложение "Приват24", Google/Apple Pay, электронный кошелек Masterpass и Visa, "Карту киевлянина".

Сэкономить на оплате коммуналки можно и через платформу Portmone. Пользователи могут активировать пакет "месяц" за 40 грн., после чего платить за коммуналку и другие услуги для двух квартир можно без комиссии. Если не подключать пакет, то комиссия будет составлять 1%, но не менее 3 грн по платежу.

Кроме того, граждане могут заплатить за коммунальные услуги через онлайн-банкинг. Это можно сделать, например, через Приват24. На сайте или в приложении нужно авторизироваться, а затем в разделе "Платежи" выбрать "Коммунальные платежи". После этого следует ввести свои данные и произвести оплату. В ПриватБанке предусмотрена комиссия за оплату коммуналки в размере 1%.

Со своей стороны мonobank позволяет производить оплату большинства коммунальных услуг вообще без комиссии. В приложении нужно нажать кнопку "Другие платежи" и среди предлагаемых услуг выбрать пункт "Коммунальный платеж".

Оплатить за газ или электроэнергию украинцы могут напрямую на сайте поставщика услуг. К примеру, заплатить за электричество можно через компанию Yasno (для Киева). Для этого достаточно отсканировать QR-код на платежке и подтвердить оплату, причем комиссии в таком случае не будет.

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