"Укрэнерго" объявило об отключениях света на 19 февраля: для кого введут графики
В Украине 19 февраля графики отключения электроэнергии планируются только для промышленности и бизнеса – причем время действия ограничений увеличилось. Плановые графики для бытовых потребителей вводить пока не планируют. Однако ситуация может измениться, предупреждают украинцев.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий будет таким:
- с 06:00 до 09:00 (как и накануне);
- с 15:00 до 22:00 (днем ранее – с 16:00 до 19:00).
Таким образом суммарные ограничения будут действовать в течение 10 часов (это не означает десятичасовые отключения для одного потребителя). Для сравнения: 18 февраля свет промышленности выключался в течение шести часов.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
При этом украинцев предостерегают: время и режим ограничений в течение суток могут меняться. Например, 17 февраля утром в течение нескольких часов применялись экстренные отключения для бытовых потребителей, хоть и не во всех регионах страны.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – напомнили в "Укрэнерго".
Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце минувшей недели, 14 февраля, "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что из-за похолодания существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом может стать возвращение почасовых отключений света бытовым потребителям, т.е. в домах и квартирах украинцев.
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