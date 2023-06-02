В Киеве начались отключения света: названы проблемные районы

Из-за непогоды в Киеве начались частичные отключения света. Перебои с электроэнергией наблюдаются в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы.

Видео дня

Отключения связаны с непогодой в Киеве. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК.

Энергетики сообщают, что перешли в усиленный режим работы 24/7. Они обещают как можно скорее ликвидировать последствия урагана.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", – отметили в компании.

Напомним, из-за многочисленных российских атак украинская энергосистема стала менее стабильной. Именно поэтому сейчас плохая погода значительно сильнее сказывается на электроснабжении потребителей, чем до войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня около 16:00 Киев накрыла настоящая пылевая буря, из-за чего видимость на улицах столицы сильно ухудшилась. Кроме того, периодически слышно раскаты грома.

Из-за сильных порывов ветра в некоторых районах повалило деревья и были поломаны ветви. Также пострадали линии электропередач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!