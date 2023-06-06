В Кривом Роге ввели отключения воды из-за подрыва Каховской ГЭС: названы проблемные районы

В связи с разрушением Каховской ГЭС в Кривом Роге возникли проблемы с водоснабжением. Вводятся ограничения для населения: давление воды будет снижаться с 22:00 до 05:00 часов. То есть в этом время вода будет доставать только до первых этажей домов.

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Однако в целом Кривой Рог не останется без воды. Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая... Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас дает нам некоторую фору по времени", – отметил Вилкул.

Он напомнил, что вода на 30% города (это Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) подается от Карачунов – здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

"Сейчас наша задача – на 30% снизить потребление в районах, которые запрошены от Каховки", – заявил Вилкул. Для этого:

нужно максимально необходимо снизить потребление воды промышленностью (если бизнес не снизит добровольно, будут отключения)

для населения давление воды будет снижаться с 22:00 до 05.00;

в селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 08:00 до 12:00.

Также Вилкул попросил жителей города не паниковать. Из-за резкого увеличения объемов набора воды в городе возникают дополнительные проблемы, которых можно избежать.

"Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", – объяснил Вилкул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранним утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, расположенную вблизи занятого ими города Новая Каховка Херсонской области. Уровень воды в Днепре ниже плотины начал резко расти, местные власти объявили срочную эвакуацию населения.

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