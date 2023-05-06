В Украине из-за обстрелов отключили электроэнергию в части областей

В Украине по состоянию на 6 мая в результате поврежденной сетевой инфраструктуры из-за российских обстрелов остается без электроэнергии часть потребителей в семи областях. Продолжаются работы по возобновлению поставок тока.

Видео дня

"Оккупанты не прекращают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, из-за ночного авиаудара по Сумщине зафиксировано повреждение распределительных сетей, без света - более 1,5 тысяч потребителей", - сообщило министерство энергетики в Telegram.

По информации Минэнерго, также из-за вражеских обстрелов и повреждений сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тыс. абонентов.

"Без света – часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях", – констатировали в ведомстве. Работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах продолжаются на тех участках, где дает возможность ситуация с безопасностью.

Напомним, в Украине тариф на электроэнергию могут повысить до 2,4 гривен и 2,8 гривен за 1 кВт*час. При этом за каждый кВт*час нужно платить 1,44 грн за потребление до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн – в случае превышения этого лимита.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания ресурсов, стоимость которых составляет тариф (электроэнергии, реагентов и т. д.).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!