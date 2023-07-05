В Украине изменились пиковые часы потребления тока: когда теперь экономить электроэнергию

В Украине из-за жаркой погоды сместилось время вечернего пика потребления электроэнергии. Теперь ток призывают экономить не с 19:00 до 22:00 часов, в с 16:00 до 23:00.

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Об этом заявили в "Укрэнерго". В компании подсчитали, что потребление в энергосистеме в вечерние часы увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе.

"Изменился период максимального потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 – 22:00, то с понедельника (с 3 июля. – Ред.) нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00. Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00", – заявили в компании.

В это время украинцев призывают отказаться от использования мощной техники – ею рекомендуют пользоваться в другие часы суток. Также не следует включать несколько электроприборов одновременно.

Экономия электроэнергии в пиковые часы – какие приборы нужно выключить

Кондиционер;

бойлер;

стиральная машина;

электроплита;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить на LED).

Также рекомендуется по возможности отказаться от использования электрочайников и греть воду на газу. Если такой вариант невозможен, в чайник за раз нужно наливать ровно то количество воды, которое будет сразу использовано.

Как сообщал OBOZREVATEL, перенос использования энергоемких приборов на время с 23 часов до 7 утра также позволит существенно экономить на платежах. Для этого нужно установить двухзонные или трехзонные счетчики.

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