В Украине массово проверят счетчики: некоторым придется доплатить десятки тысяч гривен, к чему готовиться

В Украине возобновят полноценную поверку счетчиков. В результате все украинцы, которые вмешивались в работу прибора учета, либо даже не сохранили акты о ремонтах, рискуют заплатить штраф в размере десятки тысяч гривен. О том, как и кого могут наказать во время поверки счетчика и что стоит знать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

Из-за поверки могут доначислить десятки тысяч гривен

Иногда в результате поверки пострадать могут те украинцы, которые не пытались сфальсифицировать показания счетчика. Адвокат Роман Симутин рассказал о случае, когда украинцу доначислили 60 тыс. грн из-за путаницы в пломбах. Украинец в 2007-м заменил свой счетчик, газовая служба составила акт. Однако спустя годы сняли счетчик на проверку и заявили о нарушении: мол, пломба установлена позже, чем сам счетчик. Доказать, что была произведена замена, не удалось. В результате доначисленную сумму приходится снимать через суд. Заседание которого произойдет вскоре.

"В суде облгаз не заявил, что счетчик поменяли в 2007 году, ответы на запросы о предоставлении актов замены счетчика в 2007 году не предоставил и вообще отрицал этот факт, сославшись, что в счетчик вмешивались и поменяли пломбу. Только представьте себе цинизм! Они ведь знают, что люди обычно не сохраняют акты газовой службы десятилетиями", – пояснил юрист.

В этой ситуации важно не просто не вмешиваться в работу своего счетчика, но и сохранять документы о любом вмешательстве в его работу до следующей поверки (которая может произойти через восемь лет). Иногда поверку проводят чаще. Документами регламентируется период обязательной поверки счетчика, который зависит от его типа.

Цель такой поверки: убедиться, что счетчик работает правильно, а потребитель не вмешивался в его работу. Проблема заключается в том, что если эксперты находят какие-либо повреждения, которые они могут идентифицировать как намеренное вмешательство в работы прибора учета (например, следы, которые напоминают следы от магнита), то доначислить могут десятки и даже сотни тысяч гривен.

Украинцы сознательно занижают показания счетчиков

Далеко не все украинцы получают доначисления и штрафы из-за халатности коммунальных служб. OBOZREVATEL нашел в реестре судебных решений десятки дел, в которых газовым компаниям удалось доказать: клиенты намеренно портили счетчики, сверлили в них отверстия для доступа к циферблату, искусственно занижали потребление.

"Специальные" счетчики продают на рынках, в онлайн-магазинах. Они позволяют останавливать учет потребляемого газа, воды, электроэнергии. При этом часто за "бесплатное" приходится платить самим же соседям. Так, согласно закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", например, водоканал имеет право выставлять на многоквартирный дом платежку, исходя из показаний счетчика на весь дом. И если отдельная квартира искусственно занизила потребление, то разница между показаниями домового и суммой квартирных счетчиков посчитают в качестве потерь. И стоимость этих "потерь" разделят на всех жителей дома.

"Мы сами обслуживаем свою скважину на примерно 200 квартир. Но за канализацию должны платить отдельно. Так вот у нас всегда огромная разница между показателем домового счетчика и квартирных. У кого-то счетчики просто не работают и люди молчат, а есть и такие, кто специально счетчики портят. И магниты ставят, и скручивают их и заменяют на другие. А представьте, если это семья, она тратит 15 кубов воды, это же за год тысячи гривен разницы. А кто должен компенсировать это?", – жалуется глава ОСББ в одном из ЖК Киевской области.

Поставщик коммунальной услуги (не зависимо от того, это газ, электроэнергия или вода) имеет право проверять счетчики и при наличии повреждений подать в суд и доначислить объемы. Например, 7 июня Чугуевский горрайонный суд Харьковской области занял сторону "Харьковгаза" и обязал потребителя доплатить около 32 тыс. грн. В материалах дела говорится, что во время проверки обнаружили отверстие в корпусе (с доступом для циферблата), обнаружили нарушения пломбы.

После начала полномасштабной войны приостановили поверку счетчиков. Украинцы могли устанавливать магниты на счетчики, покупать "специальные" приборы учета и оставаться безнаказанными. Теперь же, когда возобновили проверки, за нарушения придется дорого заплатить.