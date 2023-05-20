В Украине обесточено пять населенных пунктов, в Киеве – аварийные отключения

В Украине 20 мая в результате обстрелов со стороны РФ обесточено пять населенных пунктов в Донецкой, Сумской, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях. Аварийные отключения тока происходят в Киеве.

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Об этом в официальном Telegram-канале сообщило Минэнерго. Так, ночью с 19 на 20 мая РФ нанесла очередной обстрел территории Украины. Однако при этом объекты критической энергоструктуры не пострадали.

Повреждена энергетическая система пяти населенных пунктов в Донецкой области. Как результат, без света осталось около 5,3 тыс. семей. Отключения электроэнергии также наблюдаются в Черниговской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской областях.

Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области. Подавляющее большинство из них заживлено. Продолжаются ремонтные работы.

В Николаевской области из-за неблагоприятных погодных условий обесточено 6 населенных пунктов, более тысячи потребителей без света. Продолжаются восстановительные работы. Всего за сутки энергетикам удалось вернуть свет для 10,6 тысяч потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в результате проверок часть украинцев должна вернуть субсидию в бюджет. Такое правило касается тех, кто нарушает правила и дает недостоверную информацию в декларации.

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