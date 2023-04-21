В Украине разрешили не погашать часть долгов за коммуналку: кому можно не платить

В Украине запретили взыскивать долги по коммуналке на территориях, где ведутся боевые действия и в оккупированных районах. Речь идет исключительно о той задолженности, которая сформировалась после 24 февраля 2022 года.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров 21 апреля, сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Речь идет об украинцах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.

"Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, согласно перечню Минреинтеграции", – говорится в сообщении. Ознакомиться с этим перечнем можно по ссылке .

При этом, чтобы не платить за коммуналку, должники должны собрать пакет документов. Бумаги должны подтверждать, что потребители не проживают по указанному адресу. Прежде всего такими документами являются:

справка внутренне перемещенного лица;

документ о временном убежище в иностранном государстве;

документы о работе, лечении, обучении, прохождении военной службы с указанием места нахождения соответствующего учреждения.

То же постановление также урегулировало вопрос оплаты коммуналки в учреждения, которые принимают переселенцев. Отмечается, что жилищные услуги в таких помещениях должны предоставляться бесперебойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ухудшилась платежная дисциплина. Коммунальные предприятия активно подают в суд на должников. После получают судебное решение и через исполнительную службу арестовывают имущество и банковские счета должника.

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