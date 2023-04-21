В Украине разрешили не погашать часть долгов за коммуналку: кому можно не платить
В Украине запретили взыскивать долги по коммуналке на территориях, где ведутся боевые действия и в оккупированных районах. Речь идет исключительно о той задолженности, которая сформировалась после 24 февраля 2022 года.
Соответствующее решение принял Кабинет министров 21 апреля, сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Речь идет об украинцах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.
"Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, согласно перечню Минреинтеграции", – говорится в сообщении. Ознакомиться с этим перечнем можно по ссылке.
При этом, чтобы не платить за коммуналку, должники должны собрать пакет документов. Бумаги должны подтверждать, что потребители не проживают по указанному адресу. Прежде всего такими документами являются:
- справка внутренне перемещенного лица;
- документ о временном убежище в иностранном государстве;
- документы о работе, лечении, обучении, прохождении военной службы с указанием места нахождения соответствующего учреждения.
То же постановление также урегулировало вопрос оплаты коммуналки в учреждения, которые принимают переселенцев. Отмечается, что жилищные услуги в таких помещениях должны предоставляться бесперебойно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ухудшилась платежная дисциплина. Коммунальные предприятия активно подают в суд на должников. После получают судебное решение и через исполнительную службу арестовывают имущество и банковские счета должника.
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