В Украине уже разрабатывают проект для восстановления Каховской дамбы: что нужно сделать уже сейчас

В Украине проектный институт "Укргидропроект" вместе с "Укргидроэнерго" разрабатывают решения для восстановления Каховской плотины (в случае, если она не окончательно уничтожена). Однако, чтобы не оставить потребителей без воды, в первую очередь необходимо как можно скорее перекрыть дамбу. А строительство новой ГЭС обойдется Украине не менее чем в $1 млрд.

Видео дня

О первых шагах рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает пресс-служба компании. "Мы провели срочное совещание с проектным институтом "Укргидропроект", со специалистами и готовим решение, что нужно будет для восстановления плотины: какие механизмы нужны будут, какие материалы, сколько времени нам потребуется, чтобы как можно скорее перекрыть дамбу, чтобы потом из верхних водохранилищ , где мы будем максимально накапливать воду, чтобы можно было сработать и наполнить Каховское водохранилище", – рассказал он.

В течение трех-четырех дней институт разработает предварительные проектные решения, чтобы перекрыть износ Каховского водохранилища. Также генеральный директор "Укргидроэнерго" отметил, что по тем расчетам, которые были проведены, понятно, что в течение четырех дней Каховское водохранилище будет сработано до нуля.

"Если плотина полностью не разрушена, то может остаться три метра воды в водохранилище. Это мы увидим через два-три дня. Однако, мы понимаем, что, скорее всего, плотина разрушена до основания и водохранилище будет сработано полностью", – отметил Сирота.

По подсчетам Министерства экономики, цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд. Кроме того, на это понадобится несколько лет.

"Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать", – прокомментировала глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские войска совершили подрыв оккупированной Каховской гидроэлектростанции изнутри, используя взрывчатку. Детонацию они могли запустить дистанционно.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что своими действиями оккупанты решили разыграть особую "карту", но это грозит им самим. По ее словам, после осознания масштаба своих действий захватчики также приступили к эвакуации из опасных районов. Так, россияне, не имея существенных преимуществ на поле боя, в очередной раз прибегают к теракту для шантажа украинских сил.

В партизанском движении "Атеш" заявили, что подрыв Каховской ГЭС совершили российские военные с 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады (город Будённовск Ставропольского края РФ).