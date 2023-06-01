В Украине взлетел тариф на электроэнергию: сколько теперь заплатим в месяц и что стоит знать каждому

В Украине тариф на электроэнергию с 1 июня повышают почти в два раза – до 2,64 грн за кВт*час (ранее тариф при потреблении до 150 кВт*час в месяц составлял 1,44 грн, а при использовании больше тока – 1,68 грн за каждый кВт*час). Такое решение приняли без широкой общественной дискуссии. В стенах правительства в течение четырех месяцев обсуждали возможные варианты повышения тока и, похоже, приняли не самый мягкий вариант.

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Дифференциацию цен отменили, а тех, кто использует ток и для приготовления еды, и для подогрева воды, оставили без защиты. О том, как и почему пересчитали тарифы и сколько придется платить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему повысили тариф на электроэнергию и сколько теперь придется платить?

В Украине себестоимость генерации электроэнергии выше, чем действующий тариф для населения. Так было и до ракетных атак РФ на энергосистему, временной оккупации Энергодара (в котором находится ЗАЭС), разрушения энергетических предприятий и т.д.

Чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продолжили генерацию, тариф нужно повысить, объяснили в Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там подсчитали, что население должно платить за каждый кВт*час 2,88 грн. То есть тариф предложили поднять в два раза. В Кабмине же решили пересчитать цены до 2,64 грн за кВт*час.

"Да, решение принято. Все объяснения уже прозвучали публично", – рассказал OBOZREVATEL собеседник в правительстве. Новая цена будет действовать для всех потребителей, независимо от того, сколько тока вы используете. Для большинства семей суммы в платежках увеличатся всего на 200-300 грн в месяц. Субсидианты изменений не почувствуют (подорожание компенсирует увеличение размера субсидии).

А вот те украинцы, которые используют большое количество техники, используют электрическое отопление, подогревают воду электрическими бойлерами, используют скважины и насосы, будут платить за свет значительно больше. Рассмотрим на примерах.

К примеру, если вы используете в месяц 150 кВт*час тока (усредненный размер потребление украинской семьи), за май вам придет платежка в размере 216 грн. Уже за июнь за этот же объем электроэнергии придется заплатить уже 396 грн. То есть суммы в платежках увеличатся на 180 грн.

Если же вы используете 600 кВт*час тока, то за каждый месяц по майскому тарифу нужно платить 1008 грн, а по тарифу с июня – уже 1 584 грн. Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ, отмечает: проблемы заключаются в том, что украинцы, которые живут в многоэтажках без газа (то есть используют электроэнергию и для приготовления пищи, и для подогрева воды) остались незащищенными. Кроме того, есть многоэтажные и частные дома, которые установили электрическое отопление.

Для них разница в платежках будет существенной. "Печально, что увеличение тарифов не учитывает этих групп потребителей, крайне туманные перспективы", – уверен Попенко. Ранее среди вариантов введения новых тарифов также было предложение разделить тарифы в зависимости от объемов потребления. Те, кто тратят меньше, могли меньше платить за ток. Сейчас эту норму отменяют.

"У нас большинство до 170 кВт*час тратит. Оставлять дифференциацию тарифов по объемам потребления было очень дорого. С решением никто не спорил, есть полный консенсус, тарифы нужно повышать", – рассказал OBOZREVATEL собеседник в правительстве.

Предыдущие пересчеты тарифов сопровождались обсуждениями, в правительстве как минимум объясняли необходимость повысить цену. Сейчас же методику расчета нового тарифа никому не показывают. Также не известно, кто со стороны потребителей (профильные Ассоциации, общественные слушания) мог принять участие в формировании новой цены.

Повышение тарифов не защищает от отключений

"Если сначала знать, что зимой нас ждут отключения, не зависимо от попаданий в объекты...А потом взвесить новую цену на электроэнергию, то мысли уже не будут такими однозначными", – прокомментировал на своей странице в Facebook советник замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Алексей Тихонов.

И хотя повышение тарифов должно дать ресурс для восстановления энергосистемы, от дефицита генерации это не защитит. Уже летом электроэнергии украинцам может не хватать. В "Укрэнерго" считают, что компенсировать разницу между генерацией и потреблением можно за счет импорта. Кроме того, увеличится и производительность солнечных станций.

А вот зимой избежать отключений будет куда сложнее. И это при том, что никто не может гарантировать, что следующий отопительный сезон пройдет без обстрелов объектов критической энергоструктуры Россией. Единственная возможность полностью компенсировать дефицит и удержать дальнейшее подорожание тока в ближайшее время – вернуть контроль над Запорожской АЭС. Атомная энергия в разы дешевле, чем электроэнергия, полученная от солнечной станции. До полномасштабной войны ЗАЭС обеспечивала Украину 25% всей электроэнергии. Такие объемы невозможно заместить в короткие сроки.

Удачное контрнаступление ВСУ, освобождение Энергодара также позитивно может повлиять и на ситуацию с электроэнергией в Украине. При этом в будущем, для полноценного членства в ЕС, Украине придется отказаться от ручного регулирования тарифов. Сейчас цену своим постановлением определяет правительство, а в европейской практике существуют рыночные механизмы регулирования цены и разные продавцы. Покупатели могут выбирать и тариф, по которому они покупают ток, и даже его происхождение (например, покупать только "зеленый" ток). Пока, в условиях полномасштабной войны, для украинцев это не краткосрочная перспектива. Однако к этому также стоит готовиться.