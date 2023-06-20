В Украине взлетели долги за коммуналку: должников будут вносить в специальный реестр и арестовывают их счета

В Украине за время полномасштабной войны увеличились долги за коммунальные услуги на десятки миллиардов гривен. Даже беженцы обязаны платить как минимум за содержание дома и придомовой территории и централизованное отопление в своих пустых квартирах (эти услуги нельзя приостановить). С одной стороны, из-за полномасштабной войны увеличилось число семей, которые не имеют финансовой возможности платить, с другой – потребности поставщиков коммунальных услуг выросли.

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О том, как изменилась ситуация с долгами и что грозит тем, кто не платит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как увеличилось количество должников

В Украине с января 2022-го долг за коммуналку вырос с 81,4 млрд до более 140 млрд грн (оценки "Союза потребителей коммуслуг). Часть украинцев не могут платить, так как потеряли работу, другие – стали беженцам и и считают, что могут не платить за то, чем не пользуются (что на самом деле не совсем так).

В Реестре должников общее количество долгов увеличилось на 22%, подсчитали в Опендатабот. Всего в перечень попали за время полномасштабной войны 615 тыс. человек. Михаил Кочубей, директор КП "ЖЄК-4" в Броварах жалуется OBOZREVATEL: за время полномасштабной войны размер долга перед его предприятием взлетел почти в два раза: с 2,7 млн до 5 млн грн. "У нас на обслуживании старый жилой фонд. Есть проблема, когда собственник квартиры умер, а тот, кому она досталась по наследству, жилье не оформил. Тогда сложно через суд добиться выплаты долга", – говорит Кочубей.

В коммунальном предприятии работает всего один юрисконсульт: отдельной группы юристов, которые бы занимались взысканием долгов, нет. В среднем суд длится от трех до шести месяцев, говорит Кочубей. Взыскание коммунальных долгов проходит по упрощенной процедуре, после решение суда передается исполнителю (государственному либо частному).

"У нас есть среди неплательщиков значительная часть тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Употребляют наркотические средства, алкогольные напитки. У них нет официальных источников дохода, банковских счетов. Тут взыскать долг сложно. Есть и те, кто просто забывают заплатить и им просто нужно позвонить раз в месяц. Но есть и те, кто исправно платит и с кем не бывает проблем", – рассказывает директор коммунального предприятия.

Что делать с должниками

По закону во время военного положения отключать коммунальные услуги должникам запрещено. А вот пойти в суд и обязать заплатить долг – можна. Для этого придется заплатить судебный сбор, размер которого должен погасить сам должник. В реестре судебных решений – тысячи дел, в которых суды по всей стране принимают решения взыскать долги.

После решение суда попадает к исполнителю. Можна обратиться как к государственному исполнителю, так и к частному. Исполнитель вносит должника в Реестр должников, находит имущество, обращается в банки и требуют арестовать счета. При этом все украинские банки обязаны по требованию исполнителя арестовывать счет, даже если речь идет о небольшом долге.

Юлия Сабатюк, глава Ассоциации ОСМД "Луччаны", рассказывает: неплательщиков можно условно поделить на несколько категорий. Некоторые действительно не могут платить, другие не хотят, а третьи – принципиально не будут платить. При этом с каждой из этих категорий можно работать.

"В ОСМД ситуация лучше, чем в коммунальных предприятий. Потому что мы больше общаемся с людьми. У нас и сейчас, и до полномасштабной войны платят 95%. Те, кто не может платить – выполняют работу для ОСМД, убирают в подвалах, делают ремонты, убирают, вывозят мусор. Лично я не подавала в суд, но в Ассоциации у нас есть ОСМД, которые судились с должниками. Это очень влияет. Можно подать в суд на ярых неплательщиков, тогда на это реагируют и остальные должники", – рассказывает Юлия Сабатюк.

А вот глава Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что решение проблемы долгов состоит в том числе и в увеличении уровня достатка украинцев. По его словам, в развитых странах семья отдает не больше 10-12% своего общего дохода на оплату коммунальных услуг. В Украине же этот процент может составлять около 40% (для семей без субсидий).

"В первую очередь нужно улучшить экономическую ситуацию в Украине, чтобы зарплаты отвечали тарифам. В нормально развитой стране уровень платежки не должен составлять больше 10-12% от дохода семьи. Если больше, то это уже ненормальная ситуация", – говорит Попенко.

Также по его словам необходимо обеспечить контроль качества коммунальных услуг. Сейчас, даже если не доволен услугой, обязан ее оплачивать, а уже после писать претензии и идти в суд. А для тех семей, которые могут платить и не платят, Попенко предлагает разработать механизмы влияния, в частности применять штрафные санкции. К слову, в Украине пеню за долги по коммуналке на время военного положения приостановили. Однако, и до большой войны значительно на сиутацию она не повлияла: размер пени составлял всего 0,3% в месяц.

Есть проблема с взысканием долгов и не только коммунальных

В Украине есть проблема с выполнением судебных решений, рассказывает частный исполнитель Анатолий Телявский. Ситуация, когда должник безнаказанно может не платить даже после решения суда – нарушает право на правосудие. И речь идет не только о коммунальных долгах, предприятия не выполняют свои обязательства по договорам, не возвращают кредиты, украинцы не платят алименты и т.д.

Бывают случаи, когда суды принимают решение и обязывают заплатить долг, однако после создают препятствия. Кроме того, до сих пор не создана автоматическая система ареста счетов во всех банках (всего в ней принимают участие 18 банков), процесс взыскания занимает большое количество времени.

В некоторых случаях и само законодательство прописано так, что защищают должника, а не того, чьи права нарушили. Частные исполнители также занимаются и коммунальными долгами, однако делают это неохотно. Государственные же исполнители имеют низкие зарплаты и большое количество дел. Их эффективность в разы ниже.

К примеру, согласно данных Ассоциации частных исполнителей Украины, в 2022-м один государственный исполнитель в среднем взыскал 1,9 млн грн долгов, а частный – 11,9 млн грн. "Нет заинтересованности государственных исполнителей в результативности. У частных – чем больше работаем – тем больше зарабатываем (и больше платим налогов). При этом мы ни копейки из государственного бюджета не получаем. Частные исполнители готовы брать и небольшие долги, но нужно автоматизировать процессы, провести судебную реформу", – говорит Телявский.

К слову, украинцы, которые не могут платить за коммуналку, имеют право на реструктуризацию долга (то есть выплачивать его частями), а также обратиться за субсидией. При этом ситуация, когда есть возможность безнаказанно не платить, не только не дает возможности полноценно работать коммунальным предприятиям, но и вынуждает соседей, которые платят, компенсировать долги неплательщиков. Вместе с тем должна решатся и проблема коррупции и неэффективного управления коммунальными предприятиями.