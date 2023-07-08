В "Укрэнерго" рассказали, как пользоваться электроэнергией летом: важные правила 

Летом большая часть расходов на электроэнергию (55%) – стоимость охлаждения. Из-за последствий массированных атак РФ на украинскую энергосистему необходимость экономии тока сохраняется.

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Как сообщает "Укрэнерго" на официальной странице в Telegram, по данным Североамериканской корпорации электрической надежности (NERC), если нынешним летом температура резко повысится, две трети Северной Америки могут испытать недостаток электроэнергии в часы максимального потребления. Некоторые советы, которые предлагают американские компании, стоит использовать и украинцам. Среди них:

менять фильтры кондиционера каждые три месяца. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха и заставляет кондиционер работать интенсивнее и потреблять больше электроэнергии.

устанавливать кондиционер на 25 градусов и выше. По данным американского поставщика электроэнергии, снижение температуры кондиционера на каждый градус ниже 25 прибавляет 3% стоимости платежки;

закрывать окна жалюзи или шторами, чтобы ограничить попадание солнечных лучей внутрь дома. Это снизит нагрев воздуха в комнатах.

использовать для охлаждения вентилятор, а не кондиционер. Вентиляторы используют меньше электроэнергии для обеспечения циркуляции воздуха.

закрывать трещины и проемы вокруг дверей и окон. В жаркую погоду это удержит прохладу в доме и не даст проникнуть на раскаленный воздух с улицы. А зимой герметизация будет действовать наоборот – поможет сохранить тепло в доме.

Экономное использование электроэнергии не требует пренебрежения своим комфортом. Иногда достаточно нескольких простых действий, чтобы и платежка снизилась, и в энергосистеме был баланс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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