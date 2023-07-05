Выключить кондиционеры и другую мощную технику: энергетики призвали украинцев срочно сократить расход тока

Украинцев вечером 5 июля просят срочно ограничить потребление электроэнергии, в частности, отключить кондиционеры. Из-за жары расход тока в стране резко вырос, а возможности генерации ограничены из-за ремонтов или повреждений после российских атак.

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"Лето. Жара. В домах активно гудят кондиционеры, а на мониторах диспетчеров "Укрэнерго" стремительно растет показатель потребления. По состоянию на 16:00 мы пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки", – заявили в "Укрэнерго".

Чтобы обеспечить столь резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. Но возможности электростанций сейчас ограничены, объяснили в компании. Дело в том, то многие энергоблоки ТЭС и ГЭС не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов. Также на нескольких атомных энергоблоках продолжаются плановые ремонты, необходимые для их активной эксплуатации зимой.

"Каждый из нас способен помочь энергетикам, прямо сейчас снизив потребление", – отметили в компании. Энергетики дали несколько советов по экономии электроэнергии в летнюю жару:

1. В вечерние часы (с 16:00 до 23:00) старайтесь не использовать кондиционер. Или используйте его в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23 градусов. Включите режим sleep для поддержания комфортной температуры, советуют в "Укрэнерго".

2. Перенесите использование мощных устройств (стиральной машины, бойлера) на ночное время. Используйте такие приборы поочередно, чтобы распределить нагрузку.

3. По возможности уменьшите с 16:00 до 23:00 пользование электрочайником и утюгом. Или всегда набирайте воды столько, сколько нужно для приготовления чая именно в этот момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, перенос использования энергоемких приборов на время с 23 часов до 7 утра также позволит существенно экономить на платежах. Для этого нужно установить двухзонные или трехзонные счетчики.

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