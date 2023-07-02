Зеленского подставило его окружение? Без повышения тарифа на воду мы вообще можем остаться без нее

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль назвали решение Нацкомиссии по вопросам энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на воду "позорным" и "несогласованным". Теперь этот шаг попытаются отменить, и это огромная ошибка власти.

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В результате подорожания воды в среднем каждая семья должна будет платить на 62 грн в месяц больше. А для субсидиантов, тех, у кого нет денег на оплату коммуналки, расходы на водоснабжения вообще не изменятся. Эти 62 грн на семью – возможность сохранить работу водоканалов, которые сейчас вынуждены работать практически в убыток.

О том, почему повышение тарифа на воду – такой же необходимый шаг, как и пересмотр тарифа на электроэнергию, и почему президента могли ввести в заблуждение, читайте в материале OBOZREVATEL.

Тариф на электроэнергию повышать можно, а на воду – нельзя?

В структуре тарифа на воду около 30% занимает стоимость электроэнергии. Насосы, очистительные сооружения, фильтры – все работает на электроэнергии, которая значительно подорожала. И Кабмин, и президент понимают необходимость повышать тариф на ток: без этого невозможно провести ремонты и сохранить генерацию. Вот только повышая стоимость электроэнергии, невозможно не изменить тариф на водоснабжение.

НКРЭКУ не повышала тариф на воду с 2020-го. С того момента реагенты подорожали на 81,69%, а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. Также выросли расходы на ремонтные работы, на электроэнергию.

Если тариф не повышать, то водоканал практически будет вынужден работать в минус. И этот "минус" кто-то должен покрывать, иначе водоканал не сможет заплатить зарплаты и сотрудники не выйдут на работу, не сможет закупить реагенты и будет невозможно очищать воду, не сможет оплатить электроэнергию и ее отключат. Пострадает конечный потребитель – воды не будет.

Тариф на воду должен соответствовать экономически аргументированным расходам, иначе быть не может. Почему-то подорожание электроэнергии в Украине прошло с согласия и правительства, и Офиса президента. А вот подорожание воды, которое в среднем для семьи обойдется всего в 62 грн на месяц, вызвало бурную реакцию.

Вероятно, президента просто ввели в заблуждение его советники. Дело в том, что НКРЭКУ по закону не имела права советоваться с Офисом президента, повышая тарифы. Это должен быть независимый регулятор. По требованию международных партнеров НКРЭКУ как минимум по закону не должна консультироваться с Кабмином и ОП. Их задача – принимать экономически обоснованные решения.

И это решение приняли, хотя и под большим давлением. Его переносили дважды: с января 2023-го на март, после с марта на июль. Теперь же, когда водоканалы оказались в безвыходной ситуации и без повышения тарифов они просто не смогут работать без убытков, НКРЭКУ все же повысила тариф в среднем на 32%. Это меньше, чем кумулятивный уровень инфляции с 2020-го.

Почему-то никому в Кабмине не приходит в голову ограничить цену на хлеб. Могут ограничить торговую наценку, но в правительстве хорошо понимают: если обязать продавать хлеб по цене, которая не покрывает себестоимость производства, хлеб просто исчезнет с прилавков. Такая же ситуация и с водой. Если водоканалы заставить работать в убыток, они рано или поздно обанкротятся и остановятся.

Украинцы могут потреблять меньше воды и платить меньше даже после повышения тарифа

По разным оценкам, украинцы с сохранением уровня комфорта могут сократить потребление воды на 40%. В развитых странах, в том числе в ЕС, уже давно научились бережно относиться к ресурсам. Там следят за расходом воды, не "спускают воду" просто так, не набирают ванные и не тратят больше чем необходимо.

В Украине же низкие тарифы в течение многих лет привели к строительству "коммунизма" в коммунальной сфере. То, что продается дешево, никогда не будет цениться, а коммунальные предприятия, которые принадлежат всем горожанам, начали восприниматься как "чужие", которым можно не платить и о бюджете которых можно не беспокоиться.

На самом деле экономия воды приведет к экономии и других ресурсов. В первую очередь электроэнергии. Чем эффективнее украинцы тратят воду, тем меньше водоканалы расходуют электроэнергии, тем больше тока можно использовать на другие нужды. И дефицит электроэнергии вновь может быть актуальным в отопительный сезон.

Экономия горячей воды (тариф которой также зависит от стоимости холодной) приведет к сокращению расходов на закупку газа коммунальными предприятиями. Украинцы должны научиться бережно относиться к ресурсам и понять: коммунальные предприятия, в том числе и водоканалы, – их собственность. Их работу нужно контролировать, но если сознательно толкать водоканалы к банкротству, это приведет к коммунальному коллапсу.

Водоканалы не смогут платить за электроэнергию, "дыры" в бюджете возникнут и у энергокомпаний, пострадают теплоэлектростанции. Все коммунальные услуги связаны между собой. Повысить тариф на электроэнергию и запретить пересматривать тариф на воду – большая ошибка президента Владимира Зеленского. Популизм сейчас недопустим, а те, кто рассказывают, что коммунальные услуги должны дешеветь или тарифы можно не пересматривать, в то время как все составляющие тарифа растут, – наносят вред государству и каждому украинцу.