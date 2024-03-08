Cosmolot: давление на бизнес усиливается. Правоохранители искусственно блокируют возможность платить налоги

Прокуратура и другие государственные органы искусственно затягивают вопросы безосновательного ареста счетов Cosmolot, чтобы заблокировать возможности компании платить налоги.

Компания Cosmolot должна уплатить 1 000 837 722 грн налогов за четвертый квартал 2023 года до 11 марта 2024 года. Отчисления налогов компания начала с гривневых счетов и ежедневно платит по 100 млн грн. Однако гривни не хватает для выплаты всей суммы. Ситуацию могли бы спасти остатки на валютных счетах, но банки отказывают конвертировать валюту для уплаты налога из-за ареста счетов правоохранителями.

Стражи порядка пытаются сделать так, чтобы Cosmolot не уплатил налоги. Сейчас все претензии БЭБ и других структур не имеют обоснования. Но если компания не уплатит налоги за отчетный период, силовые структуры этим воспользуются и оправдают свои противоправные действия по отношению к компании.

Это продолжение давления, под которым Cosmolot находится в последний год. В январе 2024 года противоправные действия БЭБ, прокуратуры, Нацбанка и других государственных структур достигли критической точки. БЭБ и Госфинмониторинг безосновательно заблокировали часть средств Cosmolot без объяснений. Всего за один день 1 февраля было организовано постановление следователя, прокурора и определение суда об аресте счетов. 5 февраля компания подала апелляционную жалобу. По закону жалоба должна быть рассмотрена в течение трех дней. Но разбирательство назначили на 27 марта.

Действия силовиков блокируют работу украинской компании и мешают государству получить деньги в то время, когда СНБО выпустил рекомендацию для правоохранительных органов воздержаться от действий, которые могут блокировать работу предприятий.

Это лишь один из случаев безосновательного давления, под которым уже год находится компания. Cosmolot открыт для общения с медиа и готов рассказать обо всех подобных ситуациях, которые случились в течение указанного времени.

Cosmolot продолжает борьбу с искусственным давлением со стороны госорганов для того, чтобы возобновить деятельность и иметь возможность поддерживать экономику и развивать отрасль, которая в 2023 году принесла бюджету более 10 млрд грн.

В 2023 году Cosmolot одни из первых привлекли иностранные инвестиции. Британский предприниматель Арнульф Дамерау избрал компанию Cosmolot из-за прозрачной и ответственной деятельности компании, которую Cosmolot демонстрирует даже вопреки вызовам войны. Отношение к бизнесу в стране сейчас, безосновательное давление и беззаконие – серьезная угроза инвестиционному климату.

Cosmolot является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Только за 2023 год компания принесла бюджету более 2,4 млрд грн, что составляет почти 25% от всех поступлений игровой сферы.

Cosmolot помимо значительных отчислений в госбюджет страны систематически помогает Вооруженным Силам Украины. Сумма пособия от Cosmolot уже достигла 130 млн грн. Компания усилила ВСУ 50 ударными БпЛА Punisher, профинансировала и передала на фронт 35 штурмовых винтовок Bren2 и 2 крупнокалиберных пулемета DShK machine gun. Также компания постоянно обеспечивает разные подразделения необходимыми вещами и техническими средствами. Cosmolot инициировал создание платформы изобретателей военной техники для фронта и поддерживает military tech стартапы.