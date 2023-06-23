Даже во время войны инвесторы могут приходить в Украину и строить новые проекты, – Тимченко

Даже в условиях полномасштабной войны инвесторы могут приходить в Украину и строить новые проекты.

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому телеканалу CNBC во время Ukraine Recovery Conference 2023.

"Во время войны мы построили ветроэлектростанцию. 114 МВт мощности, 200 млн евро инвестиций. Это то, что мы делаем. Здесь мы представили другой проект с общими капитальными инвестициями в 450 млн евро. Наше послание этой конференции – давайте двигаться от заявлений к действиям. Проект, который мы презентовали здесь, – это наша демонстрация, что даже во время войны инвесторы могут приходить и строить", - сказал Тимченко.

Тимченко добавил, что лучший путь для инвесторов – начать реализовывать любые планы сейчас.

В качестве примера он привел строительство ветровых и солнечных электростанций. По его словам, первые полтора года пойдут на разработку проекта, и в это время не нужно привлекать крупный капитал, привозить оборудование и что-то строить.

Глава ДТЭК подчеркнул, что зеленая генерация имеет преимущества перед традиционной из-за децентрализации.

"Ракеты могут отключить большую электростанцию, но трудно поразить две сотни ветротурбин. И даже если они попадут в одну – другие продолжат работать. Я уверен, что будущее Украины за децентрализованной чистой генерацией, а страна будет играть значительную роль в энергобезопасности Европы", - подытожил он. .

Ранее сообщалось, что в середине мая ДТЭК запустил в работу последнюю 19 ветротурбину первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны.

Напомним, 22 июня во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2023 года Максим Тимченко заявил о планах ДТЭК провести послевоенную реконструкцию энергетической инфраструктуры в районах вокруг Киева путем строительства "умной" электросети Smart Grid, способной выдержать вызовы войны и способной ускорить энергетическую трансформацию Украины.