Дефицит средств из-за неповышения тарифов на свет для населения может достичь 150 млрд - СМИ

Дефицит средств в случае сохранения действующих тарифов на свет для населения достигнет 147,2 млрд грн, говорится в статье "Украинской правды" со ссылкой на данные НКРЭКУ.

Видео дня

"Накануне правительство продлило ПСО для населения до конца мая, сохранив тарифы на уровне 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-ч в зависимости от объемов потребления. Вопрос пересмотра тарифов обсуждается, однако финального решения еще нет. По расчетам Нацкомиссии по тарифам, в случае сохранения действующих тарифов для населения до конца 2023 года на их компенсацию понадобится 147,2 млрд. грн. В бюджете таких средств нет", - говорится в статье.

Кроме того, при сохранении действующих тарифов на электроэнергию для населения до конца года дефицит финансовых ресурсов оператора украинских АЭС превысит 60 млрд грн.

По оценкам "Энергоатома", в связи с сокращением производства и реализации электроэнергии, в том числе из-за захвата россиянами Запорожской АЭС, в 2023 году компания недополучит 82,5 млрд. грн.

"Соответственно, "Энергоатом" уменьшит выплату налогов и сборов в бюджет на 21 млрд грн. Эта сумма – прямые потери бюджета", - отмечается в материале. Напомним, глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявлял, что власти рассматривают возможность роста тарифов на электроэнергию для населения.