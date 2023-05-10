Действия АРМА по активам IDS направлены на уничтожение бизнеса компании в Украине, – Ткачук

Передача акций компании IDS Ukraine в управление конкуренту - компании "Карпатские минеральные воды" - незаконна, а результаты соответствующего конкурса, проведенного Агентством по розыску и менеджменту активов, должны быть отменены.

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Об этом говорится в заявлении СЕО IDS Ukraine Марка Ткачука.

По словам господина Ткачука, активы компании должны стабильно работать для сохранения стоимости накануне предстоящей вероятной конфискации подсанкционных долей, а антиконкурентные действия управляющего ведут к потенциальному уничтожению бизнеса. Этот вывод базируется на разъяснении от АРМА, включающей следующее: "Карпатские минеральные воды" в случае ликвидации вверенных компаний будут иметь право на получение оставшегося имущества. Это все указывает на целенаправленную кампанию по уничтожению бизнеса!

В заявлении также отмечается, что решение АРМА о передаче акций в управление юридически незаконно.

Во-первых, решение Шевченковского райсуда об аресте 100 % акций IDS Ukraine по требованию Бюро экономической безопасности нарушает права тех акционеров, которые не подпадают под санкции Украины.

Такие акционеры являются владельцами более 50% акций компании (34,83% акций принадлежит семье Патаркацишвили, правительство Грузии владеет 7,73% акций и миноритарные акционеры – около 7,45%). Их право собственности сначала было незаконно ограничено путем запрета распоряжаться акциями, а затем - путем передачи в АРМА и назначения управляющего.Таким образом, неподсанкционные владельцы фактически лишаются права владеть и пользоваться акциями", - говорится в заявлении.

При этом, отмечает Марко Ткачук, поскольку непосредственный владелец акций – кипрская компания International Distribution Systems Limited – не была лишена прав владения и пользования акциями (соответствующее решение суда отсутствует), у АРМА нет юридических оснований передавать такие полномочия третьему лицу. В случае подписания договора между АРМА и управляющим все дальнейшие действия управляющего посредством решений от имени акционера не будут иметь юридической силы.

Кроме того, по словам СЕО IDS Ukraine, победитель конкурса – компания "Карпатские минеральные воды" не имеет лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на управление акциями, как того требует закон для таких случаев.

"Среди критериев для выбора победителя АРМА акцентирует на опыте управления видом актива, передаваемого в управление, наличия персонала, имеющего опыт управления соответствующим видом активов. При этом речь идет именно об управлении акциями, для чего необходимы узко направленные компетенции, опыт и соответствие требованиям законодательства. Ни лицензии, ни опыта, ни персонала для управления акциями у избранного управляющего нет", - говорится в сообщении компании.

По словам Ткачука, назначение управляющего компании "Карпатские минеральные воды", которая является прямым конкурентом на рынке минеральных вод, направлено на сознательное уничтожение бизнеса IDS Ukraine в Украине.

"На это указывает, в частности, недобросовестное поведение управляющего, зафиксированное на рынке сразу после объявления результатов конкурса. В частности, происходит нарушение конкурентного законодательства, заключающееся в игнорировании требования обратиться в АМКУ за разрешением на концентрацию", - добавляет руководитель компании.

"Отдельно хочу отметить намерение об увольнении работников и оптимизации производства, указанных в программе, которую управляющий подал на конкурс. Подобные инициативы возникают в результате конфликта интересов управляющего, ведь он заинтересован в развитии собственного бренда и планирует это делать любым, даже таким недобросовестным способом. ", – отмечает Марко Ткачук в сообщении.

По его словам, следствием такой деятельности по уничтожению конкурента станет причинение вреда, прежде всего, государству, которое впоследствии обязано будет компенсировать владельцам актива снижение его стоимости во время управления.

"Во избежание этого следует обеспечить бесперебойное функционирование активов компании и, соответственно, сохранение их стоимости в сложном и долговременном процессе конфискации подсанкционных долей, которая должна произойти сразу после разработки законодательных норм по этому процессу. Изменение части акционеров компании из частных на государство не является проблемой" , поскольку за четверть века существование этого бизнеса состав акционеров менялся неоднократно. И это никак не влияло на эффективность работы", – отметил СЕО IDS Group.

По его мнению, прежде всего, в отмене результатов конкурса и обеспечении работы активов заинтересовано именно государство, ведь по результатам конфискации оно сможет получить работающий актив с высокой стоимостью, сохранение налоговых поступлений и рабочих мест даже в переходный период.

Компания намерена обратиться в органы государственной власти с предложением, которое будет гарантировать государству сохранение стоимости актива, рабочих мест и уровня налогов. Ведь стабильная работа активов будет способствовать дальнейшему развитию и росту бизнеса и получению государством надлежащих средств на покрытие ущерба, нанесенного агрессором, подытожил Марко Ткачук.