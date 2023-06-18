Действующие предельные цены на энергорынке мешают подготовке к зиме, – Первый энергетический совет

Если цены на электроэнергию останутся на том уровне, как сейчас – Украина не сможет подготовиться к следующей зиме и пройти ее.

Видео дня

Об этом заявил президент "Первого энергетического совета" Александр Рогозин в ходе публичных слушаний, которые проводила НКРЭКУ.

В частности, он подчеркнул, что на рынке электроэнергии вообще не должно быть никаких ценовых ограничений (прайс-кепы – ред.), кроме сугубо технических.

"Уже нет другого выхода. Потому что если останется цены на том уровне, как сейчас – мы не подготовимся к зиме и не пройдем ее. И не будет никакой электроэнергии зимой, ни дешевой, ни дорогой. Это просто решение направлено на выживание страны", – сказал он.

Также Рогозин добавил, что отмена ценовых ограничений – это наше обязательство как страны согласно договору с Энергетическим Сообществом.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.