Действующий тариф на ток для населения не покрывает себестоимость производства – Центр исследования энергетики

Для покрытия расходов энергокомпаний на производство электроэнергии нужно посмотреть тарифы для населения и создать специальный реестр потребителей, рассказал в эфире национального телемарафона директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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"То, что сейчас является тарифом для населения, не покрывает даже расходы на то, чтобы транспортировать электричество из электростанций к потребителю. А уже, чтобы его сгенерировать - там даже речи нет. То есть никоим образом не предусмотрены деньги. Поэтому рано или поздно этот праздник закончится. ", – сказал он.

По мнению Харченко, правильным решением было бы создание реестра граждан, в котором будет собрана информация, кто сколько тратит средств на коммунальные услуги. Это позволит определить, у кого расходы действительно высоки, а кто не сможет платить по рыночному тарифу.

"А уже после этого ввести эти рыночные тарифы. А тем, кто не может [оплачивать] – сделать прямой адресный механизм, когда люди получают определенную поддержку от государства", – описал идеальный сценарий Харченко.

Он отметил, что по его подсчетам такая модель поддержки населения обойдется государству где-то в три раза дешевле, чем поддержание низких тарифов всем.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения может помочь восстановить разрушенную врагом энергосистему.