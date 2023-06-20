Военные расходы продолжают поддерживать местные бюджеты и Пенсионный фонд. По данным министерства финансов, в январе-мае 2023 года на оплату труда (денежного довольствия) с начислениями военным из государственного бюджета направлено 366,4 млрд грн. Это 78% всех расходов госбюджета на оплату труда за этот период, и на порядок больше, чем направлялось на денежное довольствие военных до полномасштабной войны.

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Оберненою стороною зростання таких видатків є збільшення нарахувань на грошове забезпечення, насамперед, ПДФО та ЄСВ (на період воєнного стану військовослужбовці звільнені від сплати воєнного збору).

Нагадаю, зібраний на території громади ПДФО (крім процентних доходів з банківських депозитів) розподіляється між бюджетами в такій пропорції:

21% – держаний бюджет (Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений норматив);

64% – бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі), в тому числі для міста Києва – 40%;

15% – обласні бюджети.

За даними міністерства фінансів, у січні-травні 2023 року (по загальному фонду місцевих бюджетів):

Зібрано 118,1 млрд грн ПДФО, що складає 65,3% усіх доходів загального фонду місцевих бюджетів .

. Проти аналогічного періоду минулого року надходження від ПДФО зросли на 27,1% (+25,2 млрд грн.

Топ-3 регіони по приросту: Чернігівська (+52%), Житомирська (+51,9%), Волинська (+49,7%) області. Збори ПДФО збільшились у всіх регіонах, окрім 4-х областей: Луганська (-64%), Херсонська (-34,8%), Запорізька (-7,5%), Донецька (-3,8%).

Як і минулого року, суттєвий приріст ПДФО обумовлюється зростанням надходжень податку з грошового забезпечення військовослужбовців, якого у січні-травні 2023 року надійшло 41,8 млрд грн (8,4 млрд грн у середньому на місць). Це у 2,2 рази більше проти аналогічного періоду минулого року і у 8 разів більше ніж до повномасштабної війни.

Питома вага податку з грошового забезпечення військовослужбовців у загальній сумі ПДФО у січні-травні 2023 року склала 35,4% (за 5 місяців 2022 року – 20%).

Отже, наразі відрахування ПДФО з грошового забезпечення військових формують загалом більше третини доходів місцевих бюджетів, але за окремими місцевими бюджетами дана пропорція значно більша. Не в останню чергу це зумовлює стійкий профіцит місцевих бюджетів під час війни (+50,2 млрд грн за 4 місяці 2023 року).

Зростання виплат на оплату праці військових також підтримує Пенсійний фонд України у частині ЄСВ, що сплачується з грошового забезпечення. За перші 5 місяців 2023 року план надходжень до Пенсійного фонду від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, перевиконано на 10,4% (+15,4 млрд грн). Фінансове становище Пенсійного фонду залишається стійким, що попри повномасштабну війну дозволило провести вже дві планові щорічні індексації пенсій, виплачувати їх своєчасно і в повному обсязі, де є така фізична можливість.

Додам від себе до цієї статистики. Нарахування на грошове забезпечення військових – лише один із аспектів впливу військового бюджету на економіку і фінансову систему. Україна через російську агресію стала безумовним лідером за обсягом військових витрат на оборону і безпеку, що перевищили 30% ВВП минулого року. Наразі виплати військовим – це один із важливих драйверів, що підтримує споживання, і забезпечує вливання ліквідності у банківську систему.

Утім не менш важливим аспектом є стимулювання розвитку ВПК, що передбачає збільшення бюджетних капітальних видатків і залучення інвестицій партнерів у розробку, нарощування виробництва, обслуговування військової техніки і обладнання. У довгостроковій перспективі маємо прагнути аби власний ВПК покривав не менше 75% внутрішніх потреб у обладнанні і військовій техніці, в той же час не менше 75% всього виробництва ВПК має йти на експорт. Близький підхід сповідує Ізраїль, досвід розвитку ВПК якого мені імпонує. ВПК має стати одним із локомотивів відновлення післявоєнної України. Разом із підтримкою достатньої чисельності збройних сил і вступом до НАТО – це питання нашого виживання і розвитку як суверенної нації.