"Динамо" сразится с "Фиорентиной": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

В рамках 5 тура Лиги конференций украинское "Динамо" сыграет против итальянской "Фиорентины". По мнению букмекеров, фаворитом встречи является итальянская команда, при чем, явным – на ее победу действует коэффициент 1.48, тогда как на динамовцев – 6.50.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.80. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Динамо".

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.85. А кроме того:

2:0 (победа "Фиорентины") – 7.70.

2:1 (победа "Фиорентины") – 8.90.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Динамо" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 47.50. А также:

2:3 (победа "Динамо") – 36.00.

0:2 (победа "Динамо") – 29.00.

3:2 (победа "Фиорентины") – 22.00

Игра пройдет 11 декабря на поле "Фиорентины". Начало – 19:45 по Киеву.

После 4 туров "Динамо" делит 27-30 места, имея 3 очка из 12 возможных. Команда:

1 раза победила;

0 раз сыграла вничью;

3 матча проиграла;

забила 6 мячей;

пропустила 7.

"Фиорентина" с 6 очками делит 16-20 места. У нее:

2 победы;

0 ничьих;

2 поражения;

6 забитых;

3 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди фаворитов турнира также украинский "Шахтер". "Динамо" же "идет" 18-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!