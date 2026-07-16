"Динамо" сразится с "Университатей": букмекеры назвали фаворита на выход во 2 раунд квалификации Лиги Европы

По мнению букмекеров, украинское "Динамо" является фаворитом на выход во 2 раунд квалификации Лиги Европы в противостоянии с румынской "Университатей Клуж". На проход киевлян действует коэффициент 1.28, тогда как для соперников он установлен на уровне 3.70.

Первый матч между командами закончился со счетом 0:0. А во втором, по данным vbet, фаворитом является "Динамо":

на его победу действует коэффициент 1.61;

на ничью – 4.50;

на победу "Университати" – 5.60.

В то же время, самым вероятным счетом считается 0:1 в пользу "Динамо" – для него действует коэффициент 5.85. А кроме того:

0:2 (победа "Динамо") – 6.90;

1:1 – 7.80;

1:0 (победа "Университати") – 9.00.

Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 401.00.

Матч пройдет 16 июля на поле "Университати". Начало – 20:30.

Победитель пары во 2-м раунде сыграет с греческим ПАОКом. Проигравший вылетит в квалификацию Лиги конференций, где померится силами с норвежским "Бранном".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!